MALA NOTICIA. Nos parece obligatorio comentar un reciente hecho doloroso. Por si usted no conocía el dato, le cuento que a 1 527 ascendió el número de heridos en Turín, Italia, durante una estampida el pasado sábado 3 de junio, mientras una multitud veía en pantalla gigante el partido final de la Liga de Campeones de la UEFA. Entre los lesionados había tres en estado grave, incluyendo un niño, informó un despacho de la agencia de noticias Prensa Latina (PL). Según un comunicado emitido por la prefectura de la capital de la región de Piemonte, esa cifra corresponde a la cantidad de personas atendidas en centros de salud de la ciudad y otras localidades aledañas, por afectaciones durante el incidente cuyas causas permanecían sin determinar. Aunque se desconoce cuál fue el factor que desencadenó el desorden, las autoridades confirmaron que la muchedumbre, calculada en unas 30 000 personas, actuó “presa de pánico y de la psicosis de atentados terroristas”. Por su parte, la fiscalía nacional de Turín inició una investigación para depurar eventuales responsabilidades con la hipótesis del delito de “alarma provocada”. Al inicio eran dos las causas más probables manejadas por medios locales. La primera es el desplome de la baranda de la escalera que conduce a un estacionamiento ubicado debajo del lugar donde los seguidores de la Juventus contemplaban la derrota de su equipo 1-4 frente al Real Madrid. La segunda, también sin confirmar, es que alguien lanzó un petardo, aunque varios testigos afirman que no ocurrió ninguna explosión. CAMBIOS. El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió sumar el baloncesto 3×3 y BMX libre al programa de sus juegos. La decisión, según informó PL, fue aprobada esta jornada en la reunión de su comité ejecutivo, en la cual se conoció además el incremento de 15 pruebas más al calendario competitivo, sobre todo en el sector femenino. El baloncesto 3×3 es una variante de esta disciplina que se juega en un solo aro o lado de la cancha, con la participación de tres jugadores por equipo, mientras que el BMX estilo libre es un evento ciclístico en el cual los competidores realizan distintos trucos a evaluar por un jurado. Asimismo, el COI precisó que estas novedades surgen con el objetivo de “potenciar la participación femenina y las pruebas urbanas –como los ya inscritos skateboarding y la escalada– y el interés para los jóvenes”. Pese al incremento en las modalidades deportivas y pruebas, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 contarán con una disminución de 285 participantes respecto a la edición de Río de Janeiro 2016, pero con la mayor participación de féminas en la historia de estas citas. Además del baloncesto 3×3 y del BMX libre, se introdujeron los relevos mixtos de natación en el estilo combinado de 4×100 metros, del atletismo (4×400) y del triatlón, además del aumento de las pruebas femeninas en boxeo, canotaje y remo. También en la natación, se aprobaron los 800 metros libres para hombres y los l 500 para mujeres, mientras que en el ciclismo de pista se correrá la madison y la esgrima tendrá competencia por equipos. Asimismo, se incluyeron las pruebas mixtas por equipos en tiro con arco y en judo, en tanto que el tenis de mesa concursará además en el doble mixto. El año pasado, el COI anunció durante su asamblea en Río de Janeiro las adiciones al programa olímpico de la capital japonesa de cinco disciplinas: béisbol (m)/sóftbol (f), surf, escalada, skateboarding y karate. ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. EL COI amenazó a la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en inglés) con sacarla de los juegos por sus numerosos casos de dopaje. El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, dio de plazo hasta diciembre de este año para que la IWF tome acciones más efectivas en la lucha contra el doping. Bach explicó en rueda de prensa que la halterofilia deberá reunir ciertas condiciones para seguir siendo deporte olímpico para 2024, después de una serie de casos positivos por reanálisis de pruebas de las citas de Beijing 2008 y Londres 2012. Según Bach, la IWF ha tomado ya unas primeras medidas y siempre se ha mostrado dispuesta a trabajar con las reglas del Código Mundial Antidopaje, pero esto todavía no es suficiente. Como resultado, el COI redujo de 260 a 196 el número de pesistas que competirán en Tokio-2020. Por otro lado, el directivo también criticó que el presidente de la IWF, el húngaro Tamas Ajan, lleve 17 años en su cargo y haya sido previamente secretario general entre 1975 y 2000. El COI tiene límites en sus períodos y hemos visto un número de otras Federaciones seguir ese camino, comentó en referencia también a otras entidades como la de atletismo, cuyos mandatos no pueden exceder los 12 años. (R. P. V.)