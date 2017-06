Por GERARDO LEBREDO, Maestro Internacional

El pasado 2016 cerró con una triste noticia, el Maestro Nacional de Ajedrez, Jesús Antonio Juan Rodríguez falleció en Pinar del Río. Nacido el 30 de diciembre de 1951 en Santiago de Cuba, desde 1965 hasta 1975, estuvo entre las principales figuras del ajedrez de la antigua provincia de Oriente, a la vez que ocupando destacados lugares en el acontecer deportivo nacional, méritos que le llevaron a representar a Cuba en el XII Campeonato Mundial Estudiantil por equipos celebrado en Sinaia, Rumanía, en 1965, donde fue el más joven del certamen. Muy buenas partidas, disputó este excelente ajedrecista y amigo, así les muestro en el tablero lo mucho que sufrí cuando nos enfrentamos en 1968.

Campeonato Nacional de Cuba, Oriente1968

Blancas: Jesus Juan

Negras: Gerardo Lebredo

Apertura: Inglesa

1.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.Tb1 Cge7 6.Cf3 (6.b4!?) 6…d6 7.0–0 0–0 8.d3 h6 9.Ad2 Ae6 10.Dc1!? (ocupa la columna c ganando un tiempo por el ataque a h6) 10…Rh7 11.b4 Dd7 12.b5! (lo mejor; una reciente partida continuó: 12.Te1 Cd4 13.b5 c6 14.bxc6 bxc6 15.Db2 Tac8 16.Cxd4 exd4 17.Ca4 Tfe8 con equilibrio: Gujic, V. (2061)-Jurkovic, A. (2307) Zagreb CRO 2016) 12…Cd4 13.Cxd4 exd4 14.Cd5 Axd5?! (dudosa, preferible era mantener la paridad en los Alfiles con 14…Cxd5 15.cxd5 Af5 16.Dc4 con ligera ventaja) 15.cxd5 f5 (15…Tfe8 para ocupar la semiabierta columna, era más firme) 16.a4! (incrementado la ventaja) 16…Cg8 (con idea Cf6 y Ch5) 17.Dc4! (prepara amenazas por la columna c y pone bajo fuego a d4) 17…Tae8 (17…Tfe8!? y la otra Torre a apuntalar el flanco Dama) 18.Tfe1 Df7 19.Tbc1 Te7 20.a5 g5 (20…Cf6 21.Dxd4 Ce4 22.Db4 Cxd2 23.Dxd2 no compensaba a las negras) 21.f4 (frena el avance, aunque no era estrictamente necesario) 21…Dg6 22.a6 (22.e4! era lo más fuerte: 22…dxe3 23.Txe3 Tfe8 24.Te6! y las negras estarían mal, 24…Txe6 25.dxe6 Dxe6 –25…Txe6 26.Ad5!- 26.Dxe6 Txe6 27.Txc7;Ag2 cobra vida) 22…b6? (22…bxa6 23.bxa6 Tfe8 era la mejor defensa) 23.Dc6 (23.e4!?) 23…Tb8 (preferible era 23…Tfe8) 24.Rh1 (24.Af3!?) 24…Cf6 25.e3?! (arriesgado; 25.Af3!? era lo más firme) 25…dxe3? (25…Cg4! daba a las negras contrajuego, perdí así mi oportunidad…) 26.Txe3 Txe3 (26…Tbe8 27.Te6! con ventaja) 27.Axe3 De8 (27…Cg4 28.Dxc7 Tf8 29.Ag1 mantiene la ventaja; pero 27…Te8!? era preferibles) 28.fxg5! (más fuerte que 28.Dxe8 Txe8 29.fxg5 Txe3 30.gxf6 Axf6 31.Txc7+ Te7 con esperanzas por los Alfiles de color opuesto) 28…Dxe3 (28…Cg4 29.Ag1) 29.gxf6 Axf6 30.Dxc7+ Rg6 (30…Ag7 31.Tf1) 31.Tf1 (estoy perdido) 31…Th8 (para atacar con h y defender con Th7, pero…) 32.Ah3! (al ataque) 32…h5 (temerario, pero 32…De7 33.Axf5+ Rg7 34.Db7! no se mostraba mucho mejor) 33.Axf5+ Rg5 34.Df7 (amenaza mate en g6) 34…De8 35.h4+ y abandoné, 35…Rh6 36.Dxf6+