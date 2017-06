Por MAYLI ESTÉVEZ PÉREZ

Los Capitales de Quebec vencieron en par de ocasiones consecutivas al team Cuba, que arrastra tres derrotas. Por Villa Clara debutó Hernández Rojas.

El team Cuba de béisbol archivó su tercera derrota consecutiva en la Liga Can Am, al caer 9 carreras por tres, por segundo día consecutivo, ante los Capitales de Quebec, equipo donde militan los cubanos Yurisbel Gracial, Yordan Manduley y Lázaro Blanco. El principal as del pitcheo del equipo cubano, Bladimir Baños, no pudo contener la ofensiva local, y en 4 innings y dos tercios, permitió siete carreras.

Por Villa Clara destacó el debut del cerrador Yasmany Hernández Rojas, quien lanzó una entrada hermética, aunque sin traumatismos, porque a esa hora del partido, la diferencia de anotaciones era muy visible. No obstante, fue una excelente salida. Mientras el left field titular, Norel González, bateaba de 4-2, con ponche incluido. Ahora el ranchuelero batea para 333 y sigue sexto detrás de Yosvany Alarcón en el line up cubano. Con el debut de Hernández Rojas, todos los villaclareños han tenido su estrenos, pues el remediano Yeniet Pérez tuvo un turno al bate, y se fue en blanco frente a los Capitales en el primer juego de esta subserie de cuatro.

Lo siguiente para la tropa de Machado es mantenerse en Quebec, donde le quedan dos partidos más, entre miércoles y jueves; en uno de ellos debe abrir el cifuentense Alaín Sánchez, quien no tuvo buena apertura en su debut en la liga Can Am. De Quebec se trasladarán a Ottawa para enfrentar a los Champions.