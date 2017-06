Por CARLOS GONZÁLEZ

La selección femenina de Cuba debutará este sábado ante la de Canadá, en la primera jornada del grupo A de la edición 16 de la Copa Panamericana de voleibol, con sede para la etapa preliminar en el Coliseo Eduardo Dibos de Lima, Perú.

Según el programa, las cubanas abrirán el sábado 17 frente a las canadienses, para después topar con las anfitrionas, el domingo 18, las chilenas, el lunes 19, las campeonas defensoras dominicanas, el martes 20, y las trinitarias, el miércoles 21, última fecha de la etapa eliminatoria.

En el apartado B aparecen los planteles de Argentina, Colombia, México, Puerto Rico, medallista de plata, Estados Unidos, dueño de la presea de bronce, y Venezuela, en el Lolo Fernández de Cañete, según el sitio web de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe.

Además del partido Cuba-Canadá, este en la fecha inaugural serán Colombia-Puerto Rico, Trinidad y Tobago-República Dominicana, Estados Unidos-Venezuela, Argentina-México y Perú-Chile.

El jueves 22 será día de descanso general, fecha en la que ya se conocerán los líderes de cada grupo, quienes avanzan directamente a las semifinales, mientras que los elencos ubicados en los segundos y terceros lugares se medirán por el sistema cruzado en cuartos de finales.

Los encuentros por las medallas de bronce y oro están previstos para efectuarse el domingo 25.

Cuba ganó la primera versión en 2002 y repitió en 2004 y 2005 y en 2007, mientras que las estadounidenses vencieron en 2003, 2012, 2013 y 2015, las dominicanas triunfaron en 2008, 2010, 2014 y 2016, y las brasileñas, que no participan ahora, fueron las campeonas en 2006, 2009 y 2011.

A continuación el calendario preliminar de los dos grupos:

Sábado 17

15:00: Colombia vs Puerto Rico

15:00: Trinidad y Tobago vs República Dominicana

17:00: Estados Unidos vs Venezuela

17:00: Canadá vs Cuba

19:00: Argentina vs México

19:00: Perú vs Chile

Domingo 18

15:00: Colombia vs Estados Unidos

15:00: Canadá vs Trinidad y Tobago

17:00: Venezuela vs Argentina

17:00: Chile vs República Dominicana

19:00: México vs Puerto Rico

19:00: Perú vs Cuba

Lunes 19

15:00: Argentina vs Colombia

15:00: Cuba vs Chile

17:00: Venezuela vs México

17:00: República Dominicana vs Canadá

19:00: Estados Unidos vs Puerto Rico

19:00: Perú vs Trinidad y Tobago

Martes 20

15:00: Colombia vs Venezuela

15:00: Trinidad y Tobago vs Chile

17:00: México vs Estados Unidos

17:00: República Dominicana vs Cuba

19:00: Puerto Rico vs Argentina

19:00: Perú vs Canadá

Miércoles 21

15:00: Venezuela vs Puerto Rico

15:00: Cuba vs Trinidad y Tobago

17:00: Colombia vs México

17:00: Chile vs Canadá

19:00: Argentina vs Estados Unidos

19:00: Perú vs República Dominicana