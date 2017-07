Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Foto www.fivb.org

Y mientras los otros ocho equipos mundialistas del país se preparan para competir en sus respectivos encuentros universales, el seleccionado de varones, categoría sub 21, festejó en las ciudades checas de Brno y Ceske Budejovice, al acceder al adjudicarse la medalla de plata de la disputa bienal.

No obstante el escaso fogueo internacional los alumnos de Nicolás vives concurrieron al foro dispuesto de rubricar una personalidad en el organigrama. Y creerse que podían lograr esa meta les propició destrozar las expectativas de la FCV para el evento y la temporada.

Sin dudas, este palmarés provoca cierta preponderancia entre los analistas de casa y foráneos pues anuncia el surgimiento de curtidos representativos tanto en el actual como en el venidero ciclo. Porque los jugadores ratificarán habilidades para interpretar, y transitar con éxito los diferentes niveles de la disciplina.

Desde varios ángulos pudiera valorarse el optimista desempeño de los mozalbetes. Prevalece uno. Enfrentaron varios conceptos técnico-táctico por la conformación de los apartados. Y aunque no fueron holgados tanto los marcadores de las victorias como de las derrotas, exhibieron, al parecer. La concentración requerida para cometer pocos errores no forzados y estructurar las réplicas.

Por eso al terminar la preliminar la bitácora les favoreció: VS Rusia 0X3. Estados unidos 3X0. Turquía 3×2. Irán3X2. China 3X1. Semifinal: VS Rusia 3X1. Final VS Polonia 0X3 sets.

Según los analistas, chismosos, cartománticos, espiritistas, adivinadores e ilusionistas, este triunfo de los caribeños en la duela centroeuropea constituye el anuncio de lo que forjará la disciplina en el actual espacio del cuatrienio, que terminará en la famosa urbe asiática en 2020, en la conclusión de la segunda década de la centuria.

Todavía quedan otras exigencias en la campaña. A finales de julio muchos de esos jugadores viajarán a Canadá para luchar por uno de los visados que ofrece la copa panamericana para la Liga Mundial, el duro evento instaurado en 1990 y que en 2018 cambiará su formato. Las muchachas ya poseen el boleto por finalizar en el quinto peldaño en la cita, de igual rango, escenificada en Perú

La Federación Internacional de Voleibol considera que los torneos volverían a jugarse en una categoría única con un total de 16 equipos clasificados. Por su parte, en la Liga Mundial, 12 selecciones ya estarían aseguradas, por ranking, en las próximas 7 ediciones del evento: Estados Unidos, Brasil, Italia, Polonia, Serbia, Francia, Alemania, Rusia, Irán, China, Japón y Argentina. Además de otras cuatro selecciones que solo tendrían asegurada su participación en la próxima edición: Canadá, Bulgaria, Australia y Corea.

Descollar en ese entorno también beneficiará la conformación de una preselección más fuerte para los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que organizará Barranquilla, Colombia.