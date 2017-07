Durante la sesión a puerta cerrada, que duró unos 90 minutos, el delantero del Real Madrid aseguró ante la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Pozuelo, Mónica Gómez, que la Hacienda conoce en detalle todos sus ingresos, puesto que siempre se les han entregado, emitió el propio jugador en un comunicado.

Asimismo, manifestó una postura favorable sobre la responsabilidad de cada cual de acuerdo con la contribución al fisco, al decir que todos ‘tenemos que declarar y pagar impuestos de acuerdo con nuestros ingresos’.

‘Siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria (…) Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas’, aseveró.

El jugador luso es acusado de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, cuya defraudación está valorada en 14,7 millones de euros, fundamentalmente por el impago tras la cesión de sus derechos de imagen.

Al respecto, comentó que sus derechos de imagen a una empresa de su propiedad se realizaron a partir de 2004, cuando jugaba en el Manchester United inglés, y no en el 2010 en España como alega la Fiscalía.

‘Cuando fiché por el Real Madrid, no creé una estructura especial para gestionar mis derechos de imagen, sino que mantuve la que los gestionaba cuando estaba en Inglaterra (…) Los abogados que me recomendó el Manchester United la crearon en 2004, mucho antes de que pensara venir a España’, corroboró.

El comunicado concluye con una muestra de plena confianza al sistema judicial, del cual espera un resultado justo para su caso, al tiempo que declaró que ‘no volveré a hacer más declaraciones sobre este asunto hasta que no se produzca dicha decisión’.

Ronaldo, quien además liberó de toda responsabilidades a su coterráneo y representante Jorge Mendes, expresó también en su declaración su malestar ante el caso al espetar que ‘si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí sentado’.

El delantero luso aún no se ha incorporado a los entrenamientos y la gira de pretemporada del Real Madrid, tras disfrutar de un merecido tiempo de descanso, después de su participación en junio en la Copa Confederaciones Rusia-2017.