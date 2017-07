CUANDO EL GATO NO ESTÁ EN CASA.

El jamaicano Yohan Blake mandó en los 100 y los 200 metros del campeonato nacional de atletismo de su país, en ausencia del fenómeno y recordista mundial de ambas distancias, Usaín Bolt. El evento, clasificatorio para la cita del orbe de agosto próximo en Londres, coronó en el doble hectómetro a Blake con un excelente crono de 19.97 segundos. Otros corredores de la isla caribeña que competirán en la capital británica escoltaron a Yohan en el podio: Rasheed Dwyer (20.26) y Warren Weir (20.39). Blake, apodado “la bestia” y titular del mundo en los 100 metros de la cita de Daegu (Corea del Sur, 2011), fue el más veloz en esta distancia en la lid jamaicana al cruzar la meta con 9.90 segundos, en su momento la segunda mejor cota del año, detrás del estadounidense Christian Coleman (9.82). De esta forma, el también campeón olímpico en los relevos cortos de 2012 y 2016 apuntaló con fuerza su candidatura para la justa universal. En la velocidad estarán centradas todas las atenciones porque Bolt, ya clasificado por su condición de campeón defensor, pugnará solo en los 100 metros, carrera que anunció como la última de su vida deportiva. Asimismo, en el campeonato jamaicano otros se postularon con categoría rumbo al Mundial: la doble titular bajo los cinco aros Elaine Thompson ganó el doblehectómetro con espectacular marca de 19.71 segundos y el rey olímpico de las vallas cortas Omar McLeod, protagonizó una nueva exhibición al vencer con el mejor crono del año (12.90 segundos).

LA EXPERIENCIA, LA JUVENTUD Y LA AUSENCIA.

De igual forma Estados Unidos realizó los renombrados Trials para confeccionar su equipo a Londres y en la velocidad resaltó la victoria en 100 metros del experimentado de 35 años Justin Gatlin. En el Sacramento State’s Hornet Stadium paró los relojes en 9.95 segundos y batió por tres centésimas al jovencito sensación del año Christian Coleman gracias a su marca líder de la temporada (9.82). El tercer hombre estadounidense en el Mundial londinense será Christopher Belcher, que entró tercero con 10.06 segundos. De esta forma, llamó la atención que el recordista nacional de la nación norteña y campeón mundial Tyson Gay no se incluyera ni en la final de los Trials. Gay, de 34 años, fue eliminado en la semifinal de los 100 y los 200 metros planos y se perderá el campeonato del orbe. El velocista, quien en octubre del año pasado perdió a su hija adolescente en un tiroteo en Kentucky, anticipó que este revés no significará el final de su carrera. “Voy a tratar de correr por lo menos un par de veces más, eso espero. Todavía estoy en forma, solo tengo que mostrarlo”, subrayó. Otros ganadores en los Trials fueron Will Claye (triple salto, 17.91 centímetros), Tori Bowie (100 metros, 10.94 segundos), Trey Hardee (decatlón, 8.225 puntos), Fred Kerley (400 metros, 44.11 segundos) y Keni Harrison (100 metros con vallas, 12.54 segundos).

CAMBIOS EN LA MALLA ALTA.

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) anunció las posibilidades de cambios en las reglas de juego durante el venidero Campeonato del Mundo masculino de la categoría sub-23. En primer lugar se implementarán siete sets de 15 tantos con el objetivo de disminuir la duración de los encuentros. Por si fuera poco, el organismo internacional quiere poner más picante al asunto con otro par de regulaciones. Y es que los jugadores en el saque en salto deberán caer detrás de la línea de fondo, mientras que los opuestos y puntas al rematar desde la zona zaguera no podrán traspasar la línea que está a tres metros de la net. Según el anuncio, las nuevas normas pudieran comenzar a regir en la lid del orbe sub-23 prevista del 18 al 25 de agosto en El Cairo, Egipto, y quizás se pondrían en vigor también en el Mundial de Clubes de diciembre.

ALGO MÁS QUE TAMBIÉN A USTED PUEDE INTERESARLE.

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 se encuentra al rojo vivo con la batalla entre el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes). A propósito de este tema los invitamos a que se abrochen los cinturones: el récord de velocidad de un monoplaza de Fórmula 1 pertenece al finlandés Valtteri Bottas, quien en el Gran Premio de Europa 2016 alcanzó con su Williams-Mercedes una velocidad de punta de ¡378 km/h! (D.G.L.)