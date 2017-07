Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Vencer sin pelear. Atraer sin llamar. Contestar sin responder. Arropados por esos acomodos, usualmente empleados en el voli de playa, los paisanos Sergio González y su coequipero Nivaldo Díaz, marcaron un espacio sobre la duela de Copacabana, al conquistar el quinto lugar en los XXXI Juegos de la Era Moderna celebrados en Río de Janeiro el pasado año.

Inmediatamente de producirse el suceso en la versión del evento instaurado en 1896, surgió un cambio en las opiniones de los expertos, y escépticos, presentes en el escenario de la fiesta, pues nuestros coterráneos revelaron un novedoso proceder para adjudicarse éxitos en aquella y esta campaña.

La conquista del holguinero González, y el capitalino Díaz, apodados en ocasiones como Los Almirantes, influyó positivamente en la elección de los mejores deportistas de 2016 en Cuba. Ese ejercicio tuvo esa vez un carácter sui generis. Muy pocas veces los representantes de esa modalidad han sido aludidos para esos lauros. Sergio fue designado como el mejor en la clasificación de deporte colectivo. Y el binomio, el mejor equipo.

Para calificarlo de alguna manera, el dúo SN atraviesa por un estado de gracia. Ellos clasifican entre los importantes del orbe, porque en el último segmento olímpico del pasado ciclo triunfaron, así como en el preolímpico celebrado del 31 de marzo al 4 de abril en Sonora, México.

Luego realizaron una faena encomiable en la justa que reunió en Brasil a los mejores exponentes de la especialidad en el planeta. Sobre el rectángulo de la afamada playa carioca, relegaron a los elencos ocupantes de escaños importantes en la lista universal, como los conformados por los brasileños Eduardo y Pedro (2×1), los canadienses Saxton y Schale (2×0), los letones Samoilous-Smedius (2×1). En octavos de final sobrepasaron a la dupla letona Doppler-Horst (2×0) y en cuartos de final cedieron 1×2 sets ante los rusos Kaslilniko-Semenov.

Aún despierta opiniones encontradas el desenlace en pos de la semifinal ante los euroasiáticos. Para Sergio también vale el adverbio inexplicablemente para calificar aquel resultado que, de haber sido favorable, inauguraría un espacio de alta excelencia para el Movimiento Deportivo en Cuba.

“Todavía observo el video de ese juego. Ese partido no lo ganaron ellos, sino lo perdimos nosotros porque disminuimos la capacidad táctica. Aventajábamos a los rusos por tres puntos en el tie break. Aquella tarde demorará en olvidarse en el ambiente de nuestro deporte”, sentenció Sergio.

Triunfador

Como era gordito y bajito en su etapa de estudiante en la EIDE holguinera Pedro Díaz Coello, Sergio abandonó la práctica sistemática del voleibol tras participar en lides pioneriles, escolares, juveniles. Como dicen las abuelas, el mulatico se estiró y regresó a la especialidad (como exponente de playa) en el curso 2008-2009. Ingresó en la Escuela Nacional de Voleibol; y su donaire le ayudó a tejer un interesante camino, tanto en el escenario nacional como internacional, pues en el campeonato nacional de 2008 ganó el derecho de competir en la justa mundial juvenil escenificada en Rusia. En ese intercambio lo acompañó Yaimel Borell. Concluyeron en el noveno escalón.

Sencillamente, desde que inició su trayectoria en la máxima división Sergio es un triunfador. El joven oriundo de Tacajó, poblado del municipio de Báguanos, en la provincia de Holguín, intervino junto a Karell Peña en una tríada de clásicos de Norte Centroamé-rica y el Caribe en 2009. El reporte de aquellas jornadas fue ascendente: Islas Caimán y Guatemala (plata); Dominicana medalla de oro.

Pero él considera como imprescindibles en su vida las temporadas de 2014, 15 y 16. Apropiada es su valoración pues, entre otros alcances, resaltan el proporcionar la medalla 122 para el país en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados del 14 al 30 de noviembre de 2014. Y la de plata en los Juegos Deportivos Panamericanos que acogió del 10 al 26 de julio de 2015 la urbe canadiense de Toronto. Y el noveno peldaño en el campeonato mundial de Holanda, así como el liderazgo en el tercer y cuarto tramo del periplo de la Confederación de Norte Centroamérica y el Caribe (Norceca) en México, el máximo lauro de la sexta parada del circuito organizado por la entidad continental escenificado en Varadero.

“Brillamos en muchos torneos del área y mundial. La clasificación para las olimpiadas estremeció a mucha gente, pues batimos a Canadá, un adversario tan duro y alto como una muralla”, aseveró el holguinero.

¿Aparecidos?

Algunos seres humanos aman la virtud con menos intensidad que a la belleza. Perdieron credibilidad los observadores que depreciaron, de antemano, la trascendencia de la Isla grande del Caribe en la joven disciplina en el programa de las justas refrendadas por el Comité Olímpico Internacional (COI).

El vocablo “aparecidos” fue el escogido por algunos presentes en la urbe, para señalar el quehacer de Los Almirantes en cancha sudamericana. Otros más sensatos, subrayaron: “Enamoraron a Copacabana”. Sergio ofreció su parecer sobre el asunto: “No es justo ese calificativo. Nosotros hemos jugado mucho desde 2014. Éramos poco conocidos, debido a la discreta presencia en las redes sociales. En lo adelante el mundo conocerá más de nuestro trabajo y confirmaremos que la faena de Río no fue un golpe de suerte, sino una muestra de eficacia, pues con nuestro esfuerzo de nuevo derribaremos los obstáculos.

“En este 2017 revertiremos todas las opiniones adversas sobre nuestra actuación olímpica. En el campeonato mundial de Viena, Austria (28 julio-6 de agosto) los analistas volverán a saber de nuestro carácter. Allí también demostraremos voluntad para enfrentar las situaciones que propongan los rivales. Y, al igual que los demás competidores, tendremos algo de nervios en las jornadas pues encontraremos a contrincantes de clase todos los días. Viviremos un drama similar al de Río. Y esa situación es muy seria para cualquier jugador. Pero antes de cada juego repetiremos el ritual empleado en Brasil. Es decir, le diremos a nuestro profesor Leonides Regueiferos: “Vamos para el coliseo a pasarles por encima”.

El binomio SN piensa como los deportistas empeñados en adjudicarse el liderazgo universal. Entonces, raramente sorprenderá que en cada jornada mundialista el comportamiento de los caribeños muestre la cautela de un científico a punto de crear un producto viable para erradicar una nueva epidemia; el proceder de un Gran Maestro de Ajedrez para diseñar estrategias que le propicien mantener siempre altivo a su rey; la intrepidez del alpinista de cara a una filosa pendiente; el resuelto carácter de un botánico cuando reta la espesa vegetación de la selva para conseguir su sueño; y la entereza de un nadador de aguas abiertas para guerrear con la furia de un océano. ¡Almirantes, que les vaya bonito!

Suenan los más jóvenes

Por su parte, los integrantes de las preselecciones muestran apropiado talento y seis colectivos de las divisiones inferiores disfrutan del visado para sus respectivos campeonatos mundiales. Hace unos días, entre el 23 de junio y el 3 de julio, la formación Sub 21 concurrió al torneo universal en República Checa. Y sus integrantes festejaron en las ciudades checas de Brno y Ceske Budejovice. Al terminar la preliminar la bitácora les favoreció: vs. Rusia 0X3; vs. Estados Unidos 3X0; vs. Turquía 3×2; vs. Irán 3X2, vs. China 3X1. Así escalaron al grupo de los cuatro grandes de la cita. Sobrepasaron 3X1 sets en la semifinal a Rusia. Y luego se adjudicaron el segundo escaño al ceder ante Polonia 0X3 parciales en la final.

El triunfo de los muchachones en territorio europeo merece una ovación hasta por quienes, usualmente, no perciben la magnitud de la grandeza, pues, no obstante la desventaja en cuanto a pericia con respecto a sus adversarios, concurrieron al foro dispuestos a rubricar su personalidad en el organigrama. Y por creerse que podían lograrlo, sobrepasaron las expectativas de la FCV para el clásico. Este palmarés les propicia cierta preponderancia entre los analistas de casa y foráneos, pues anuncia la presencia de curtidos representativos en los próximos certámenes.

Desde varios ángulos pudiera valorarse el alentador desempeño de los mozalbetes, pero prevalece uno. Enfrentaron disímiles conceptos técnico-tácticos por la conformación de los apartados. Y aunque no fueron holgados los marcadores de las victorias y amarguras, exhibieron la concentración suficiente para cometer pocos errores no forzados; y estructurar buenas argumentaciones a la ofensiva para someter las devastadoras olas.

Pronto…

Omelio Castillo, jefe de la comisión técnica de la federación nacional, declaró a BOHEMIA: “Todavía restan por competir los eventos de las categorías Sub-19 y Sub-23. Ambos ocurrirán del l8 al 27 de agosto. El primero tendrá como escenario a Bahréin. El segundo a Egipto.

“Las muchachas de edad inferior a 18 años jugarán del 18 al 27 de en la República de Argentina. En este mes y septiembre competirán en México y Eslovaquia las pertenecientes a las categorías Sub-20 y Sub-23, respectivamente. Las primeras durante la primera quincena de julio. Las mayorcitas del 27 de agosto al 3 de septiembre.

“Participaremos en casi todas las competencias de alto nivel previstas para voleibolistas menos expertos. Esas comparecencias nos brindarán la posibilidad de mantener a nuestros atletas compitiendo en el rango mundial de sus categorías; y buscar los niveles de rendimiento que nos permitan volver a los planos estelares como en décadas pasadas.

“La matrícula en la escuela nacional es de 36 jugadores y debemos cubrir todos los compromisos. En el caso de las divisiones Sub-19 y sub-18 acudiremos también a jugadores que se ejercitan en provincia y, como pertenecen a nuestra planificación, pronto ingresarán en el centro. No vaticinamos, tácitamente, el rendimiento de nuestros representantes en las competencias mencionadas. El compromiso es quedar a la mitad de la clasificación general de los encuentros. Por ejemplo, si asistimos a una lid que posee veinte competidores, pretendemos terminar, como mínimo, entre los diez primeros…y así sucesivamente. Abrazamos optimistas proyecciones pues debido a su edad varios talentosos muchachos, repetirán en las selecciones del país. La presencia en un clásico mundial acrecienta la progresión competitiva del voleibolista. Y esa realidad también favorecerá la conformación de una preselección con voleibolistas con elevada autoestima para recuperar el cetro de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe (CAC), que acogerá Barranquilla, Colombia, en el verano de 2018. Allí seguramente los integrantes de la plantilla exhibirán la maestría suficiente para destrozar las celadas, y transitar exitosamente por el organigrama de la añeja liza con asiento en la también llamada Ciudad de los Brazos Abiertos por el pensador Agustín Nieto Caballero.