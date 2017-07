Por GERARDO LEBREDO Maestro Internacional

El campeón noruego Magnus Carlsen, mantuvo el título mundial del Ajedrez al vencer al ruso Sergey Karjakin 3-1 con 12 empates, se decidió el match el 30 de noviembre, precisamente el día de su aniversario 26, y la última jugada del campeón, el ultimo día de la competencia, ha dado mucho de qué hablar.

Campeonato Mundial de Ajedrez (16), New York 2016

Blancas: Magnus Carlsen (2853)

Negras: Sergey Karjakin (2772)

Apertura: Peón Rey–Siciliana: variante Najdorf

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.f3!? (una variante muy firme diferente a la clásica 5.Cc3 que bloquea c4) 5…e5 6.Cb3 Ae7 7.c4 a5 8.Ae3 a4 9.Cc1 0–0 10.Cc3 Da5 11.Dd2 Ca6 (diferente al frecuente desarrollo por c6 del Caballo) 12.Ae2 (en la partida que antecedió a la presente se jugó: 12.Cd5 Dxd2+ 13.Rxd2 Cxd5 14.cxd5 Ad7= y las negras están bien: 0–1 (35) Storey, C. (2217)-Palliser, R. (2411) Scarborough ENG 2004) 12…Cc5 13.0–0 Ad7 14.Tb1 (con la idea temática b4, que dada la ubicación de Cc5, en el desarrollo elegido por Karjakin, significará una fuerte amenaza) 14…Tfc8 15.b4 axb3 16.axb3 Dd8 (16…Db4!? era de considerar) 17.Cd3 Ce6 (17…Cxd3 18.Axd3 h6 era la alternativa, siempre con leve ventaja de las blancas que tienen mas control del tablero) 18.Cb4 Ac6 (18…Cf4!?) 19.Tfd1 h5 (ahora, si 19…Cf4 20.Af1 con clara ventaja de las blancas) 20.Af1 h4 (las negras aspiran a controlar cuadros negros en el flanco Rey y eventualmente a debilitar la diagonal h1–a8) 21.Df2 Cd7 (21…h3? 22.g3; 21…Da5!? era más activa) 22.g3!? (defiende f4 y da el cuadro h3 para potenciar al Alfil) 22…Ta3? (22…Ag5!? dando vida a esta pieza parecía promisorio) 23.Ah3 23…Tca8 24.Cc2 T3a6 25.Cb4 Ta5 (25…Ta3 con score adverso Karjakin no se conforma con una probable repetición) 26.Cc2 b6 (26…T5a6!?) 27.Td2 Dc7 28.Tbd1 (las blancas mantienen su ventaja reforzando la presión en la semiabierta columna e) 28…Af8 (28…hxg3!?) 29.gxh4!? (para utilizar más adelante a este peón) 29…Cf4 30.Axf4! (la simplificación ventajosa) 30…exf4 31.Axd7 Dxd7 32.Cb4 Ta3 33.Cxc6 Dxc6 34.Cb5 Txb3?! (mejor era 34…Ta1) 35.Cd4 (ganando la calidad sin que exista una compensación de peligro para las blancas) 35…Dxc4 36.Cxb3 Dxb3+– 37.De2 Ae7 38.Rg2 De6 (38…Axh4!? 39.Dd3!) 39.h5 Ta3 40.Td3 Ta2 41.T3d2 Ta3 42.Td3 Ta7 (Karjakin huye de 42…Ta2 43.T3d2 con la repetición perdedora del match) 43.Td5 Tc7 44.Dd2 Df6 45.Tf5 Dh4 46.Tc1!+– (ahora las piezas blancas penetrarán decisivamente) 46…Ta7 47.Dxf4 Ta2+ 48.Rh1 Df2 49.Tc8+ Rh7 (alargaba la derrota 49…Af8 50.Txf8+ Rxf8 51.Txf7+ Re8 52.Tf8+ Rd7 53.Df7+ Rc6 54.Tc8+ Rb5 55.Dc4+ Ra5 56.Ta8++; ahora hasta parece que Carlsen se equivocó, pero…) 50.Dh6+!! (qué solución tan bella, si no existiera las negras ganarían, amenazan jaque mate en g2 y también en la horizontal 1; por ejemplo: 50.Tg5? Ta1+ 51.Tc1 Txc1+ 52.Dxc1 Axg5 53.Dxg5 Df1+ 54.Dg1 Dxf3+ con un final ganador por delante) abandonan las negras, 50…gxh6 51.Txf7++; 50…Rxh6 51.Th8++