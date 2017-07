“Todos para uno…”

¿Recordamos el brillante triunfo de un equipo cubano del estilo grecorromano en Patras? No lo hacemos porque creamos que ello se pueda repetir ahora en París, pero sí como una forma de rendirles homenaje a aquellos protagonistas. Ocurrió el 9 de diciembre de 2001. Y desde entonces se celebra como el Día de la Lucha Cubana, incluso con una gala competitiva. La aguerrida tropa, dirigida entonces por el experimentado entrenador Pedro Val, enarboló el lema de la conocida novela Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas: “Todos para uno y uno para todos”. Se competía en ocho divisiones. Y nuestros ocho hombres aportaron puntos. Los cubanos sumaron 54 unidades, y fueron seguidos por los rusos (38), quienes se vieron afectados por tres exponentes que no puntearon, y los estadounidenses (33). Filiberto Azcuy (división de los 69 kilogramos) terminó con la medalla de oro, la cual, de paso aportó 10 puntos. En plata quedó Ernesto Peña (97-segundo-nueve unidades). Y con bronce Lázaro Rivas (54) –fallecido, con 38 años de edad, a finales de 2013–, Roberto Monzón (58); ambos tributaron ocho puntos. El resto del aporte correspondió a Juan Luis Marén (63-cuarto lugar-7), Mijaín López (130-sexto-5), Luis Méndez (85-séptimo-4) y Odelis Herrero (76-octavo-3). Es por ello que Pedro Val dijo: “El éxito no fue producto de un solo hombre, sino del esfuerzo de todos”.