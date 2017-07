Por Abelardo Oviedo Duquesne

Nadie, absolutamente nadie, vaticinó que Nicolás Vives y el equipo sub 21 llegarían tan lejos en el camino previsto para su división en este 2017. Pero las realidades ofrecieron la sentencia incuestionable.

Primero, el ex pasador de la prestigiosa selección nacional perteneciente a la última década del pasado siglo, logró la medalla de plata y el boleto mundialista en la ciudad de Fort McMurray, provincia de Alberta, Canadá.

Hace unas semanas (23 de junio al 3 de julio) esos jovencitos concurrieron al torneo universal en República Checa y alcanzaron la medalla de plata, una de las mejores demostraciones de la Isla Grande del Caribe en ese certamen. Las pizarras: VS Rusia 0X3. Estados unidos 3X0. Turquía 3×2. Irán3X2. China 3X1. Semifinal: VS Rusia 3X1. Final VS Polonia 0X3 sets.

Empero la mayoría de los chicos de la plantilla todavía deben mantenerse despiertos, pues en breve asistirán a la Copa Panamericana, liza que conferirá boletos para la Liga Mundial e 2018. El certamen tendrá una nueva formulación competitiva. Pero ello no disminuirá su fortaleza pues comparecerán casi todos los combinados presentes en los XXXI Juegos de la Era Moderna escenificados el pasado año enrío de janeiro, Brasil.

El optimismo y seguridad que producen los éxitos convierte a los seleccionados en perennes triunfadores. Entonces, es factible esperar que los alumnos “del Primo”, la presencia en un clásico mundial acrecienta la progresión competitiva del voleibolista. Y esa realidad, junto a la que se avecina, también favorecerá la conformación de una preselección más fuerte para los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que organizará Barranquilla, Colombia.

Está de moda, o es una decisión juiciosa, que las Glorias del Deporte, con probada capacidad, dirijan equipos, o selecciones, de primer nivel tanto de sus provincias, como de la nación. Vives confirma el criterio. Y él no será una excepción. Ni el único protagonista de una lustrosa primicia en este ciclo.

La clasificación general

La clasificación general: 1. Polonia 2. Cuba 3. Rusia. 4. Brasil. 5. Irán. 6. China. 7. Argentina. 8. Canadá. 9. Ucrania. 10. Egipto. 11. Japón. 12. Estados Unidos. 13. República Checa. 14. Marruecos.

Campeones (siglo XXI)

2001: Wroclaw/Brasil. 2003: Teherán/Polonia. 2005: Visakhapatnam/ Rusia. 2007: Casablanca/Brasil. 2009:

Pune/Brasil. 2011: Rio de Janeiro/ Rusia. 2013: Ankara/Rusia. 2015: Mexicali/Rusia. 2017: BRno/república Checa/Polonia.