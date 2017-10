Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Fotos: Cortesía Laboratorio Antidoping

Los vocablos de expertos quizás califiquen someramente el quehacer del Laboratorio Antidoping de Cuba (LAC), pero la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confía en el proceder de los investigadores de la institución construida por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro e inaugurada el 13 de febrero de 2001.

Y esa razón de la AMA les nomina para asistir a cursos de perfeccionamiento, de primerísimo nivel; y realizar espinosas tareas como analizar las muestras tomadas en lides de jerarquía como los Juegos Olímpicos.

Sin dudas, la instalación situada en la intersección de la Avenida 100 y Calzada de Aldabó en el municipio capitalino de Boyeros, atraviesa por un interesante momento, que avizora destinos seguros en el futuro inmediato.

Con el director

Como siempre, dialogar con Rodny Montes de Oca, el director del centro, presupone un largo prólogo de espera, porque siempre está comprometido con tareas científicas y administrativas. Diariamente el especialista dispone de un pequeño espacio para su ejercitación profesional.

Inmediatamente que comenzó el intercambio con BOHEMIA dijo: “Aunque ha crecido la lucha contra el dopaje, persisten los problemas. Son conocidos los escándalos surgidos en el giro de Italia, el clásico uruguayo; así como en los certámenes del fútbol argentino, por citar solo varios ejemplos. En estos momentos, de los siete laboratorios radicados en seis países de América solo quedan acreditados los de Canadá, Estados Unidos (con dos), Brasil y nosotros. Los de México y Colombia tendrán que someterse a una nueva inspección. Desde hace un año pasan por igual situación los de Portugal; Sudáfrica, el único de África, y el de Kazajstán.

“Nuestra situación es buena. Analizamos las muestras de las ligas profesionales de fútbol y béisbol de México, así como las del más universal deporte en Perú y Ecuador. Asimismo, las muestras de organizaciones antidopaje de Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú y Uruguay. Esas agrupaciones son entidades independientes que tiene cada nación, con vistas a regir las políticas en concordancia con el código mundial. Son las encargadas de aplicar las correspondientes sanciones”.

En agosto, el deporte atletismo celebró en Londres el campeonato mundial y de nuevo estuvo ausente la delegación de Rusia. Sobre el tema el analista señaló: “Aquella nación ya tiene un programa antidopaje supervisado por la máxima entidad, la AMA. Todos los controles los han realizado investigadores independientes de diferentes naciones europeas”.

La asociación de federaciones del Viejo Continente quiere borrar los records de esa parte del mundo impuestos hasta el 2005. No es justo. Su homóloga mundial (IAAF) conserva los exámenes practicados desde entonces. Esa acción permite el reanálisis de las muestras hechas después de Helsinki 2005; y el descubrimiento de sustancias en el individuo que no fueron detectadas entonces, porque se desconocía el metabolismo de esos compuestos, su utilización, o no existían técnicas analíticas capaces de detectar las sustancias usadas en aquellos momentos. Tras 10 años la tecnología alcanza las vías para averiguar todo, o casi todo, sobre las enjundias consumidas por los farsantes”, argumentó.

“No es justa la sugerencia de las autoridades europeas del deporte rey, porque no puedes juzgar como delincuentes a todos por igual, pues muchos han logrado actuaciones relevantes limpiamente. Usain Bolt estuvo mucho tiempo en el primerísimo nivel de su especialidad. Ha impuesto plusmarcas increíbles. Es bueno que las personas sepan que fue uno de los atletas más controlados del mundo. ¿Es válido despojarlo de sus hazañas? ¿Cómo quedarían otros ases, como son Sergei Bubka o Yelena Isinbayeva cuya conducta es similar a la del jamaicano?, por solo mencionar a extranjeros. ¿Merecen ser sancionados, sin que exista una prueba de juego sucio en su tránsito por el deporte activo? Creo que debe prevalecer la mesura al tratar ese tema”, añadió.

Ciencia para el futuro

El pasado mes de junio hubo un día que se convirtió en una fiesta en el laboratorio antidoping y BOHEMIA fue testigo. Daylín López y Jorge Castillo, junto con sus familiares y trabajadores de la institución, recibieron sus títulos de licenciados en Ciencia Farmacéutica, luego del veredicto de un tribunal (5 puntos) radicado en el lugar donde los jovencitos desarrollaron sus pesquisas. Los académicos encargados de ese ejercicio fueron la doctora Yania Suárez, y las másteres en Ciencias Raisa Mangas y Ariana Rodríguez, las dos primeras profesoras del Instituto de Farmacia y Alimento, y la última, especialista del LAC. Como oponente le correspondió a la doctora Teresa Correa. Desde septiembre los graduados forman parte de la plantilla del centro.

¿Bailarina?

A primera vista Daylín pudiera ser identificada como una integrante de alguna de las compañías danzarías del país. Pero la novel científica, llevada de la mano en su gestión durante un año por la doctora Dayamín Martínez, declinó ese sendero por la ciencia. Y su trabajo de diploma: Aplicación de la técnica Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas Triple Cuádruplo, en el análisis de muestras de orina en el control del dopaje, figura entre las urgencias requeridas por el Comité Olímpico Internacional para batir a los embusteros.

“El asunto consiste, dijo Daylín, en el montaje de una técnica para determinar esteroides anabólicos en muy bajas concentraciones. Esto ha sido un requerimiento de la AMA a todos los laboratorios, porque los deportistas utilizan bajas dosis por largo tiempo; y eso les proporciona el mismo efecto y burlar los controles. Asimismo, suspenden los programas de dopaje unos meses antes de competir. Y, por lo tanto, limpian el organismo y solo quedan tan escasas concentraciones que son imposibles de detectar con técnicas convencionales”.

La técnica de Daylín, precisó Rodny, “sitúa a nuestra institución al nivel de sus similares de otros continentes”.

¿Decatlonista?

El moreno de 1.80 metros de talla y físico similar al del decatlonista afroamericano Aston Eaton, integró el tándem con Rodny, el director del LAC y la MSc. Deamelys Hernández, con vistas a formular un método capaz de poner fuera de combate a los fulleros. El documento que certifica su manera de alzar la voz contra ellos se titula: Implementación de un método para la detección e identificación simultanea de los Péptidos Liberadores de la Hormona de Crecimiento y otras sustancias. Y, por supuesto, es muy amigo del juego limpio pues regala una nueva luz.

El jovencito, que demuestra en la conversación un nivel de concentración y discernimiento superior al habitual en las personas de 26 años, implementó un método para detectar péptidos liberadores de la hormona de crecimiento que se le llama GHRP y cuya aparición ha destruido largas preponderancias en el ámbito deportivo.

“Antes, dijo Jorge, los tramposos se dopaban con hormona de crecimiento. Ahora usan un compuesto que provoca la producción de esa sustancia. Esto es un liberador que permite al organismo confeccionarla durante todo el día y no solamente en las noches. También incide en el rendimiento deportivo del individuo; aumenta su masa muscular; disminuye la cantidad de grasa muscular; y se recupera más rápido cuando sufre una lesión”.

Mucho ha llovido y escampado desde entonces. Parece que el doping demorará en erradicarse de las festividades deportivas. Pero no todo es, y será, color de rosa para los enemigos del “juego limpio”. Las autoridades deportivas internacionales han legislado fino y duro.