Londres, 25 dic (PL) El astro argentino Lionel Messi encabeza el listado de los 100 mejores futbolistas del mundo que publica hoy el diario británico The Guardian.

La estrella del Barcelona lidera la sexta selección realizada por el referido periódico, en la cual participaron 169 expertos del más universal de los deportes, entre los que se incluyen prestigiosos jugadores y entrenadores de todo el planeta.

Algunos de los nombres más destacados que confeccionaron la relación fueron los del goleador brasileño Ronaldo Luis Nazario y el argentino Hernán Crespo.

Además formaron parte del jurado Javier Zanetti, Patrik Andersson, Luca Antonini y Quinton Fortune.

Esta no es la primera vez en el año que una publicación británica se rinde al talento de Messi por encima de los títulos obtenidos a lo largo de la campaña por Cristiano Ronaldo, quien obtuvo el Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA.

Hace algunas semanas, la prestigiosa revista Four Four Two también dio a conocer su centenar de estrellas, en la que nuevamente el 10 argentino era la que más brillaba.