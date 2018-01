Jose Luis López

Bayamo, 23 ene (ACN) Con cómoda ventaja de dos juegos, Las Tunas enviará hoy a la lomita al derecho Vladimir Baños, para el tercer duelo contra el monarca exponente Granma, que hará de anfitrión en su feudo del estadio Mártires de Barbados, en esta ciudad.

Dos partidos delante en un play off beisbolero de cualquier liga al mejor de siete –gana el equipo que primero llegue a cuatro éxitos-, no significa que todo esté resuelto. Y la pelota cubana no es la excepción, pues en la historia de sus postemporadas, en 17 ocasiones se ha solventado ese marcador adverso.

Los tuneros lo saben y, por eso, el mentor Pablo Civil le dará la bola a Baños, su tercer abridor, para intentar una tercera victoria que sí pondría en punto (casi) de mate al poderoso equipo de Granma.

Se dice que el público se convierte en un jugador más, y los Alazanes del mánager Carlos Martí serán apoyados por sus seguidores, tal y como lo hicieron los hinchas tuneros en el estadio Julio Antonio Mella.

Los Alazanes, que en esos dos duelos anteriores no han podido producir las carreras esperadas por su afición, ya habrán preparado un guión de juego capaz de recortar distancias y evitar que los Leñadores se tornen inalcanzables.

No pienso cambiar ni la alineación ni la rotación de los abridores. Nadie gana un play off hasta que no llegue a cuatro juegos; nuestro equipo hará los ajustes necesarios, entrenaremos como siempre hemos hecho e intentaremos llevar la subserie nuevamente hacia Las Tunas, comentó Martí.

Pero sabe el avezado estratega granmense que eso será posible, primero, si dan la cara sus encargados de producir carreras en la alineación, como son los casos de Alfredo Despaigne, Guillermo Avilés y Carlos Benítez.

Y lo segundo que deberá tener en cuenta Martí es que Alain Sánchez pueda detener el ímpetu ofensivo de los Leñadores, sobre todo, de Yosvany Aragón y Rafael Viñales, que le pegaron con todo al picheo granmense en los dos primeros juegos.