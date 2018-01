Por YASEL TOLEDO GARNACHE

Foto: ANARAY LORENZO COLLAZO

Carlos Martí Santos, timonel de los Alazanes de Granma, camina por el estadio Latinoamericano, saluda a otros entrenadores, a trabajadores de la instalación y especialmente a los atletas. Sonríe, conversa un rato, y luego pide a sus muchachos que se acerquen.

Parece tranquilo, entusiasmado…, y tiene varias razones para eso.

Después de más de 40 años en los terrenos de béisbol, disfruta más que nunca las mieles del éxito. Hace apenas unos días, consiguió su segundo título en la SNB, ambos de forma consecutiva, dos sueños convertidos en realidad, gracias en gran medida a su serenidad e inteligencia, a su capacidad para conocer a los pupilos y confiar en ellos.

Nacido en el municipio montañoso de Buey Arriba, en Granma, Martí Santos muy pronto se convertirá en el primer director cubano en conducir un elenco dos veces consecutivas en Series del Caribe, después del retorno de planteles del archipiélago a esas lides en 2014.

Este martes, en el gigante del Cerro, Catedral del béisbol en el país, les dijo a sus peloteros: “Ahora somos Cuba”, y comentó algo sobre la importancia de la unidad y tener una gran actuación en la próxima Serie del Caribe, la cual se efectuará del dos al ocho de febrero en la ciudad mexicana de Guadalajara, en Jalisco.

Dio algunas indicaciones para el entrenamiento de la jornada, y el grupo se dividió en varios, para practicar la ofensiva, la defensa y el picheo. Todo era movimiento en el estadio azul.

Minutos más tarde, accedió a conversar muy cerca de la primera base sobre el reto más inmediato: triunfar en Jalisco.

Para cualquier equipo cubano el principal propósito siempre es ganar. Tenemos un buen conjunto, y podemos conseguirlo. Reforzamos el picheo y tendremos bateadores de calidad no solo jugando de forma permanente, también en el banco, lo cual permitirá más variantes, y emplear emergentes de mucho poder, expresó con su acostumbrada tranquilidad.

Agregó que no ha pensado en una posible alineación para el primer desafío, lo cual determinará después de las sesiones de entrenamiento, pero aseguró que Lázaro Blanco, Yoanni Yera y Bladimir Baños constituirán sus principales abridores.

Será un honor representar otra vez el país, y ojalá todo nos salga bien, para traer el título, manifestó y señaló algo con la mano a uno de los peloteros.

Según añadió, tiene información sobre algunos de los rivales que enfrentarán en Jalisco, la cual fue suministrada por la dirección del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, y también ha observado partidos de las otras ligas, trasmitidos por la televisión cubana, pero resulta necesario conocer más elementos.

Sobre la reciente final de la SNB contra los Leñadores de Las Tunas, refirió que fueron días de mucha tensión y un lindo espectáculo para el pueblo. Tuvo palabras de elogio para los tuneros, pero especialmente para el elenco granmense, por su disciplina y entrega.

Carlos Martí Santos, debutante como timonel en SNB en la temporada de 1977-1978 con Granma y único conductor en 17 campañas consecutivas, desde esa primera hasta la de 1993-1994, manifiesta que el béisbol es su mayor pasión, fuente de alegrías y tristezas.

He pasado muchos momentos dolorosos y otros de felicidad en los terrenos. Le he dedicado mi vida a este deporte, y creo que ahora me está retribuyendo, añade con tono de seguridad y agradecimiento.

Luego va hacia la jaula de bateo, y sigue al tanto de cada detalle. (ACN).