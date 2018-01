Por YASEL TOLEDO GARNACHE

Los Alazanes de Granma, quienes cayeron en los dos primeros partidos ante los Leñadores de Las Tunas en la final de la Serie Nacional de Béisbol (SNB), respiran y entrenan con esperanzas de remontar y lograr el título por segundo año consecutivo.

En su cuartel general, el estadio Mártires de Barbados, los granmenses practican con énfasis en la ofensiva y los lanzadores, estos últimos han permitido 17 carreras a los tuneros en apenas 18 entradas de labor.

Muy cerca del home plate, Carlos Martí Santos, timonel con más experiencia en SNB, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que todavía existen posibilidades de lograr el trofeo, para lo cual será preciso mejorar en el picheo y batear con más oportunidad.

Refirió que realizará algunos cambios en la alineación para el tercer partido, el cual se debe efectuar hoy a partir de las 7:15 de la noche, a fin de aprovechar más el poder de algunos bateadores.

Según aseguró, el principal cambio consistirá en la entrada de Lázaro Cedeño, líder jonronero de la etapa clasificatoria, quien en esta final solo ha tenido actuación como emergente.

Precisó que Cedeño será designado y Alfredo Despaigne se desempeñará en el jardín izquierdo, una posición en la cual no juega desde hace algún tiempo.

Resaltó la disposición de Despaigne, campeón de la Liga Profesional de Japón con los Halcones de SoftBank e integrante del Equipo Ideal del Circuito del Pacífico, para ayudar a los granmenses.

Ratificó que el lanzador abridor de hoy será Alaín Sánchez, el cual logró dos éxitos en la semifinal contra los Cocodrilos de Matanzas.

Los Alazanes han ganado sus últimos cinco partidos de postemporada en el Mártires de Barbados, dos de las cuales fueron sobre los Tigres de Ciego de Ávila, en la campaña anterior, y tres a los matanceros, en la actual.

Lázaro Cedeño será hoy el designado de los Alazanes

Lázaro Cedeño, quien durante las dos primeras fases de la LVII Serie Nacional de Béisbol fungió como cuarto bate del monarca exponente Granma, apenas tiene cuatro veces al cajón en la actual postemporada.

Los Alazanes del mentor Carlos Martí marchan debajo 0-2 en la gran final contra Las Tunas; el equipo necesita ofensiva y puede tenerla con Cedeño, que terminó como líder jonronero de la campaña, con 20 vuelacercas.

A las 10 de la mañana de este martes, bajo un fuerte sol, los Alazanes llegaron a su estadio Mártires de Barbados, en esta ciudad, para efectuar un entrenamiento de cara al juego de hoy, que se iniciará a las 19:15, hora local.

Cedeño le comentó a Jose Luis López, de la ACN que, en una reunión con los atletas y entrenadores, Martí acordó que Alfredo Despaigne ocupara el jardín izquierdo y que él se desempeñase como designado.

Apenas he jugado en la postemporada porque Despaigne ha sido el designado; pero he entrenado duro para que cuando se me diera la posibilidad de batear como emergente, poder producir como hice a todo lo largo del torneo, explicó.

El poderoso bateador granmense es consciente de que puede ayudar al equipo con su ofensiva.

Hoy voy a alinear por primera vez como regular y he sido designado para ocupar el sexto turno en la alineación, por detrás de Carlos Benítez, es cierto que tengo pocas veces al bate, todas en papel de emergente, pero estoy listo para pegarle bien a la bola, sentenció Cedeño.

Sobre el pícher de hoy por Granma, el villaclareño Alain Sánchez, comentó que sabe combinar los lanzamientos; pero lo importante es no apurarse en el cajón de bateo y prepararse para pegarle bien a la bola, en conteo.

Esta nueva estrategia del avezado mentor de los Alazanes granmenses, en busca de las carreras que a la postre definen los partidos, también trae otros movimientos en el terreno de juego y en la alineación.

Como Despaigne se va al bosque izquierdo y Cedeño será el designado, entonces Geydi Soler irá hacia el jardín derecho, ocupando el noveno turno al bate.

Eso trae como consecuencia que vayan al banco tanto Yoelkis Céspedes como Raico Santos, advirtió el director granmense. (ACN).