Por DAYÁN GARCÍA LA O

Fotos ANARAY LORENZO COLLAZO

Me estrené este jueves como espectador en el estadio Mártires de Barbados, de la ciudad de Bayamo. No estuve en la temporada anterior, tampoco en el Juego de las Estrellas que organizaron hace algunos años. Conocí el lugar cuando se jugó la final del Torneo de Sofbol de la Prensa en el año 2005, pero lo vivido desde que llegué a la Avenida Granma es diferente a aquella oportunidad, es un verdadero culto a la pasión que sentimos los cubanos por el deporte de las bolas y los strikes.

La mencionada calle, aderezada con una pantalla gigante, fue tomada por los parciales de los alazanes que no pudieron entrar a las gradas, y es que, según los trabajadores de la instalación, las puertas se abrieron a las 3 de la tarde y una hora y media después no había espacio para nadie más.

Me imaginaba que el Mártires de Barbados era demasiado pequeño para que un equipo campeón defendiera su corona, y claro, fue la primera sensación que tuve, pero igual era mágico ver que la apretazón en las gradas multiplicaba la alegría y que en la avenida la fiesta era tan intensa como la que se vivía dentro del parque beisbolero.

Dentro y fuera se coreaban las mismas canciones, se bailaba al ritmo de la conga, se gozaba con cada buena actuación, y lo más sorprendente es que en los innumerables coros no apareció ni un término mal usado, de esos que en otros lugares maltratan la decencia. Me quito el sombrero ante la afición granmense.

En el terreno, los locales lograron lo impensable, una barrida que les da una provechosa ventaja para regresar al tunero Julio Antonio Mella, donde no pudieron marcar la tarjeta en los dos juegos del inicio de esta etapa final.

Destaque en este quinto partido para el refuerzo avileño Raúl González, tal vez la apuesta más polémica del mentor Carlos Martí, con sus dos jonrones, incluyendo uno con las bases congestionadas. También la sacó del parque el campo corto Yordan Manduley para la causa de los alazanes.

En definitiva el encuentro concluyó con pizarra de 11 carreras por cinco cuando el tunero Rafael Viñales cedió el out 27 en roletazo al short stop. Luego, mientras los periodistas nos preparábamos para la conferencia de prensa, los aficionados de adentro se reunieron con los de afuera en una fiesta que solo puede provocar un triunfo en la pelota.

OPINIONES EN LA CONFERENCIA DE PRENSA

Pablo Civil (mentor Las Tunas): “Nos falló el pitcheo abridor por tercera ocasión, aunque tampoco fuimos productivos a la ofensiva. Dimos 14 indiscutibles pero nos faltó eficiencia, sobre todo en la medular de nuestra alineación. Para el sexto juego estamos valorando como abridor entre Vladimir Baños y Yariel Rodríguez”.

Danel Castro (designado Las Tunas): “Nos dieron tres duros golpes, pero tenemos que crecernos en nuestro patio. Tenemos que analizar qué estamos haciendo mal en home cuando tenemos corredores en posición anotadora. Hay que levantar el ánimo, creo que todos sabemos lo que somos capaces de conseguir en nuestra casa. No pienso en el retiro porque quiero llegar a los 200 jonrones (tiene 197) y quiero que Pablo me dé la posibilidad de conseguirlo en Las Tunas”.

Carlos Martí (mentor Granma): “Fue fundamental el bateo con oportunidad del equipo. Llegaron los batazos claves cuando nos hacían falta. Dos jonrones fueron importantes, el de Raúl González y el de Yordan Manduley, por el momento en el que llegaron. Me gusta que me critiquen, pero que lo hagan con responsabilidad. De eso también se aprende. Las críticas me han hecho un mejor entrenador.

Raúl González (tercera base Granma): “Agradezco la confianza del profesor Martí. Vine a jugar pelota y por suerte las cosas me están saliendo bien. El profesor se comunicaba conmigo y me decía que me iba a llamar a sus filas. Así fue y no lo estoy haciendo quedar mal”.

Ulfrido García (lanzador Granma): “En los primeros innings comencé un poco regado. Después me concentré siempre en sacar el primer out, creo que por eso pude caminar el partido. Es difícil trabajar frente a la alineación de Las Tunas, que es muy ofensiva y es capaz de aprovechar cualquiera oportunidad”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

VS: LTU 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 14 2

HC: GRA 1 0 7 0 1 0 0 2 – 11 13 0

GANO: GARCIA ANDUJAR, ULFRIDO (R) (12-6)

PERDIO: CRUZ RONDON, YOALKIS (14-5)

SALVO: MARTINEZ PEREZ, RAIDEL (R) (4)