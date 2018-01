Campeones en la final contra pronósticos y solo en cinco

Por Yasel Toledo Garnache FOTOS/ Rafael Martínez Arias Bayamo, 12 ene (ACN) Miles de aficionados y los integrantes del equipo Alazanes de Granma celebran con entusiasmo la clasificación de ese conjunto a la discusión del título de la Serie Nacional de Béisbol por segunda ocasión consecutiva, tras vencer a los Cocodrilos de Matanzas.Luego del out 27 en el partido de la noche de este jueves, todo fue alegría en el estadio Mártires de Barbados, muchos se abrazaban, saltaban y cientos de personas descendieron al terreno para festejar junto a sus héroes.Los peloteros granmenses lucían felices, también se abrazaban, y en una gran muestra de educación y respeto a los rivales fueron a saludar a los matanceros, quienes solo consiguieron un éxito en esta semifinal.Lázaro Cedeño, quien conectó hit de oro como emergente en el octavo inning para impulsar una carrera, declaró a la prensa que se preparó desde antes para salir y conectar imparable a la hora buena. Refirió estar emocionado por resultar decisivo y contribuir al cuarto éxito consecutivo de los Alazanes sobre Matanzas, el conjunto más ganador de la etapa clasificatoria. Heidi Soler, jugador de refuerzo proveniente de Holguín, quien logró dos hits y empujó igual cantidad de anotaciones en el desafío, también manifestó estar entusiasmado por el resultado y su rendimiento. Resaltó que, gracias al plantel granmense, por primera vez participará en una final, y sueña con el título. Luego del encuentro, los atletas realizaron un recorrido por parte de la ciudad, y miles de aficionados continuaron festejando en los alrededores del estadio Mártires de Barbados, como en muchos otros lugares de la provincia. Este viernes, el béisbol se mantiene como tema de conversación preferido en este oriental territorio, donde muchos sueñan otra vez con el trofeo de campeones. El rival de los Alazanes en la discusión del título será el elenco ganador de la otra semifinal entre los Leones de Industriales y los Leñadores de Las Tunas, la cual es dominada hasta el momento por los azules, dos victorias a una. Campeones en la final contra pronósticos y solo en cinco Por Leonardo Leyva Paneque

“Raulito (Raúl González) es un pelotero de competencia y Manduley (Yordan) para mi es el mejor torpedero de Cuba. Eso ayudó a un pitcheo que catalogaban de mediocre y con buena defensa se podía avanzar”, acotó.

Por cierto, Cedeño respondió esta noche, en rol de emergente disparó cohete al jardín derecho frente al zurdo Yoanni Yera, para remolcar la segunda carrera de los granmenses, que representó la igualdad en el séptimo capítulo.

“Es una emoción muy grande, al saber que vinimos de abajo e impulsé la del empate y frente a un gran pitcher como Yera. Estaba preparado para este momento, sabía que me iban a llamar a la hora buena”, expresó.

“He tenido buenos resultados, pero ahora me toca de emergente. No he estado en la alineación porque jugué casi todo el tiempo como designado, apenas me preparé para la defensa y Despaigne es el mejor bateador de Cuba”, reconoció el fornido atleta, mientras espera alguna oportunidad para la Gran final.

Entretanto, el importado holguinero Geydis Soler decidió el partido con sencillo remolcador de dos anotaciones, frente al relevista Miguel Lahera, y dio ventaja definitiva de 4×2 en el octavo episodio.

Otras imágenes del juego anoche en el Mártires de Barbados!!/ fotos Rafael Martínez Arias

“Vine simplemente a suplir la necesidad del equipo. Las cosas me salieron bien y el profesor Carlos Martí depositó confianza en mi y me mantuvo jugando”, manifestó Soler, quien se unió a los Alazanes cuando la selección se debilitó ante la salida de cuatro jugadores para el Panamericano Sub 23, que acogió Panamá.

El guardabosque, quien juega el primer pay off de su carrera, se mostró agradecido con las atenciones de la dirección del Partido y el Gobierno de aquí.

Asimismo, el pinareño Raidel Martínez se apuntó la victoria, al retirar los seis bateadores que enfrentó; entretanto los abridores Yera y Ulfrido García salieron sin decisión, después de enfrascarse en duelo de siete entradas.

Los Alazanes intentarán revalidar la corona frente a Industriales o Las Tunas, contendientes que rivalizan por el otro boleto a la Gran final, cuyo match dominan los Leones capitalinos (2-1): “Nuestro equipo está en condiciones de pelear con cualquiera de los dos”, afirmó Martí Santos.