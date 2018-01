Por DAYÁN GARCÍA LA O

Fotos ANARAY LORENZO COLLAZO

El inicialista Rafael Viñales cedió el último out de la temporada número 57 de la pelota cubana con elevado al jardín derecho y Granma se coronó por segunda ocasión consecutiva.

Los alazanes galoparon por todo el Julio Antonio Mella y levantaron el trofeo ante las autoridades de ambas provincias y los miles de aficionados granmensesque aprovecharon la cercanía para disfrutar de esta final, para muchos una de las más reñidas de los últimos tiempos.

El partido terminó con pizarra de tres carreras por dos y con niveles dramáticos en las postrimerías de la novena entrada, cuando las Tunas ligó hit de Yuniesky Larduet, triple de Jorge Yhonson e indiscutible de Yosvany Alarcón.

En ese instante, con el partido tres carreras por dos y el empate en primera base, el máscara internacional protagonizó la jugada más cuestionable que yo pueda recordar en una discusión de título. Alarcón fue sorprendido intentando llegar a la segunda base, para poner en punto de mate el partido y la temporada.

Pero como si ya no alcanzaran las emociones, los bateadores siguientes, Alexander Ayala y YuniorPaulmier dispararon sendos indiscutibles al centro del terreno. Después llegó el elevado de Viñales y se multiplicaron las alegrías en todo el espacio comprendido de este a oeste entre Jiguaní y Niquero.

Desde el montículo, el refuerzo villaclareño Alaín Sánchez fue un baluarte de esta heroicidad granmense. El lanzador diestro fue elegido como Jugador Más Valioso de los Play Off, gracias al aporte de cuatro triunfos, dos en la semifinal y otro par en la discusión de la corona.

“Me sentí como en casa. Me acogieron bien y me dieron mucha confianza. El manager Martí (Carlos) hablaba mucho conmigo. Este fue el juego más importante de mi vida, porque significaba el primer lugar. Me preparé para no hacer quedar mal al cuerpo técnico”, dijo el látigo de los tuneros durante ocho entradas, con cinco hits permitidos, dos carreras y tres ponches.

Sánchez, quien alcanzó el tercer campeonato con tres equipos diferentes (antes había levantado la copa con Villa Clara y Ciego de Ávila), agregó que espera que Granma tenga una buena actuación en la próxima Serie del Caribe y que recupere el título para los amantes del beisbol en la isla grande de esta zona geográfica.

Por su parte, Alfredo Despaigne, uno de los líderes del conjunto, añadió emocionado que fue una final que le puso los pelos de punta a los parciales de uno y otro equipo.

“Ninguno de los dos se dio por vencido. Ya vimos cómo terminó este séptimo partido. Creo que fue un tremendo espectáculo. Mi felicitación para los tuneros por la garra que mostraron. Me hace sentir orgulloso que dos equipos orientales se hayan enfrentado. Para el torneo del Caribe, prevista del 2 al 8 de febrero en Jalisco (México) les dije que teníamos que jugar sin presión, ir a divertirnos”, sentenció el también titular de la Liga Profesional Japonesa con los Halcones de Softbank.

El manager granmense Carlos Martí dedicó este triunfo a José Martí, en el aniversario 165 de su natalicio. “Es el autor intelectual de todo lo que disfrutamos hoy. Un ejemplo a seguir por nuestro equipo. Queremos festejar con nuestra afición. Todos aportaron a este logro, desde que comenzó la temporada. Hemos logrado una gran familia, y tenemos líderes como Roel Santos y Despaigne que levantan la moral del conjunto.

Granma ganó el título y Carlos Martí se convirtió en el noveno director que alcanza al menos dos coronas en los clásicos cubanos de las bolas y los strikes. Ahora una brevísima pausa y Granma será Cuba toda en la Serie del Caribe.