Jose Luis López

Las Tunas, 21 ene (ACN) Fue un partido soso, con pocas jugadas espectaculares, pero en ese dale al que no te dio, Las Tunas sacó la mejor parte con su madero en vilo y derrotó 11-4 al monarca exponente Granma, en el segundo duelo de la gran final de la LVII Serie Nacional de Béisbol.

Luego de este cómodo trámite, los Leñadores, que pegaron 18 hits, signaron su segundo triunfo consecutivo, y no solo se irán mañana a Bayamo en coche, sino que además, dieron un paso firme en pos del título que los conduciría a la venidera Serie del Caribe, con sede en la ciudad mexicana de Jalisco dentro de 12 días.

Ni la mismísima Pitonisa griega lo hubiera vaticinado, pero los tuneros se soltaron a batear bien temprano y decidieron el juego en el mismo primer inning, con racimo de seis carreras, dados cuatro hits, incluido jonrón de Rafael Viñales con dos en bases frente a Yosber Zulueta, relevista del abridor y derrotado Ulfrido García.

Con desventaja de 1-10 en el pizarrón, los Alazanes crearon una cabeza de playa en el cuarto episodio, en el cual marcaron tres carreras con apenas un sencillo, aprovechando el descontrol del abridor Yariel Rodríguez, quien regaló dos boletos y le propinó un pelotazo a Yulexis La Rosa.

Pero ahí mismo, el mentor Pablo Civil extrajo del box al veloz refuerzo agramontino y le dio la bola a Alejandro Meneses, quien frisó los límites de la excelencia con su labor de contención, pues en seis innings, apenas admitió dos sencillos y ponchó a cuatro rivales.

Me basé en combinar la bola rápida con el cambio de velocidad, porque Granma tiene muy buenos bateadores. Pero logré dominarlos lanzando con inteligencia, porque estudio mucho a mis rivales y siempre estoy listo en el banco para salir a lanzar de relevo cuando me lo indiquen, acotó Meneses.

Por los Leñadores, las palmas madero en ristre para los hermanos Yosvany y Yordanis Alarcón, pues entre ambos fueron 10 veces al bate y pegaron siete hits, con cinco fletadas hacia el plato. El repunte del receptor Yosvany, el cual se vio enrolado en un slump ofensivo ante Industriales, ha sido clave en los dos triunfos contra Granma.

Realmente, no tengo ningún problema para seleccionar los lanzamientos y tampoco me apresuro para pegarle al primero. Solo que, frente a Industriales, no pude hacer buenos contactos y por eso fallé mucho, algo diferente a lo que me ha sucedido contra Granma, comentó Alarcón al concluir el juego.

El tercer juego de la gran final se disputará el venidero martes en el estadio Mártires de Barbados, en Bayamo. El derecho Vladimir Baños será el lanzador por los Leñadores, mientras Alain Sánchez lo hará por los Alazanes.

En la historia de las postemporadas beisboleras, un marcador desfavorable 0-2 se ha remontado en 17 ocasiones. Los granmenses intentarán repetirlo, y el cuadro tunero hará lo imposible por evitarlo.