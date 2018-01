Por DAYÁN GARCÍA LA O Fotos ANARAY LORENZO COLLAZO

Una recta alta del relevista Raidel Martínez fue conectada por el madero de Danel Castro y mientras la pelota se iba a lo profundo del jardín central, la ciudad de Las Tunas, hasta ese mismo instante sumida en un silencio desesperanzador, se convirtió en un verdadero manicomio.

En el estadio y sus alrededores ¡y más allá! llovieron los abrazos, los gritos, la conga sonó más alto que en toda la temporada, porque con ese batazo los del Balcón del Oriente se acercaron (y mucho) al sueño de ser campeones nacionales, el rey de los trofeos deportivos aquende nuestras fronteras.

“Estaba tranquilo, cuando vi la primera desocupada le dije a mi director que iban a pasar a Yhonson (Jorge), llegué a home con la intención de dejarle lanzar, incluso pensé en dejar pasar ese envío, pero él (Raidel) tiene un buen cambio, que perfeccionó en Japón y quise aprovechar la recta”, dijo Castro en la conferencia de prensa.

Danel, el que más impulsa la carrera del empate o la victoria en series nacionales, respondió al reto del manager granmense Carlos Martí y la desapareció por el centro con la casa repleta en el final del noveno cuando persistía el empate a dos carreras.

“En lo primero que pensé cuando conecté la pelota fue en mi papá ya fallecido, en sus enseñanzas, en lo presente que lo tengo cada vez que consigo algo grande, no tengo palabras para describir un momento como este. El pueblo tunero merecía disfrutarlo”, agregó el bateador designado.

La afición vio como Las Tunas en el sexto capítulo borró una desventaja de dos anotaciones, y dejó la escena lista para que el juego táctico llevara a Danel en uno de los turnos de mayor responsabilidad en su extensa carrera deportiva.

Las palmas para el abridor Vladimir Baños, la apuesta del alto mando tunero, quien en siete entradas completas permitió dos carreras, solo cuatro hits, propinó dos ponches y regaló dos boletos.

“Le debo mucho a la dirección del equipo. En mi carrera he tenido que lanzar muchos juegos como este, de mucha presión. No había estado bien, y había recibido mucho apoyo de la gente. Tenía que responder a la confianza que me dieron”, dijo Baños.

Por su parte, Pablo Civil dijo que Las Tunas nunca se ha dado por vencido en toda la serie. “Siempre hemos ganado el bueno, el de vida o muerte, nos sucedió con Industriales y ahora todos tienen la moral muy alta .Pero mañana es un juego diferente y Granma es un equipo grande. Estamos listos para volver a dar espectáculo”.

Para este séptimo partido se anunció el duelo entre el derecho Yariel Rodríguez (Las Tunas) y Alaín Sánchez (Granma), refuerzos llegados desde Camagüey y Villa Clara, respectivamente. Al parecer los tuneros tienen la ventaja en la profundidad de su pitcheo, pero es posible que la presión de estar tan cerca de tocar la gloria con sus bates le juegue una mala pasada.

Por momentos percibo en la afición, e incluso en los jugadores y técnicos, un peligroso síntoma de misión cumplida, y es cierto, ya han escrito una nueva historia para el territorio, pero no se pueden contentar con una nube cuando pueden tener todo el cielo. Los tuneros dieron un vuelco y parten como favoritos al decisivo séptimo choque. ¿Podrán llenar de fuegos artificiales la noche dominical en la Ciudad de las Esculturas?

Este domingo, si el clima lo permite, concluye la temporada 57 de la pelota cubana, la que ha tenido un aderezo especial, sin importar quien levante el trofeo. Y es que la zona oriental está de fiesta; un poco más al norte o al sur, pero mantendrán la hegemonía en el deporte nacional.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

VS: GRA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 0

HC: LTU 0 0 0 0 0 2 0 0 4 6 12 1

GANO: GARCIA SANCHEZ, JOSE A. (R) (6-4)

PERDIO: MARTINEZ PEREZ, RAIDEL (R) (1-4)