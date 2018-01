Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Fotos ANARAY LORENZO

Como hasta el más modesto equipo de baloncesto tiene ilusiones, sueños y propósitos en cada jornada competitiva correspondiente a su nivel, el quehacer en la Liga Superior para damas agradará a los aficionados reunidos en los diferentes recintos autorizados por la federación nacional de la disciplina, porque otra vez clasificaron los elencos que, en la pasada campaña, pugnaron por el cetro.

Como los contendientes se han medido en otras ocasiones, en la nueva versión del encuentro instaurado en 2010 los observadores opinan que ahora mostrarán apreciable pericia para realizar estrategias demoledoras a la defensa durante las rondas de la preliminar. Y esas exposiciones, entre otras decisiones provocarán el dramatismo en casi todas las jornadas, así como en la postemporada cuya etapa semifinal de nuevo está pactada a tres cotejos y a cinco desafíos en el tramo conclusivo.

La sala guantanamera Rafael Castiello será la primera anfitriona del evento que reunirá, por supuesto, a los elencos de la más oriental provincia cubana, titulares en 2017, así como a los representativos Santiago de Cuba, medallista de plata, Capitalinas, tercer lugar, Santi Spíritu, Camagüey y Pinar del Río, un pluri campeón que resultó escaso para nutrir su hegemonía en el pasado intercambio.

La fórmula competitiva varió en la pasada edición liguera. Y se mantendrá. Así, durante la clasificatoria preliminar los contrincantes se agruparán en un solo parqué en lugar de visitas recíprocas. Después el certamen tendrá como escenario la duela de otra localidad. Ese criterio organizativo favorece un tanto a nuestros jugadoras, pues los acostumbra a tener una postura estable en los certámenes de corta duración, como son los torneos de los juegos multidisciplinarios y oros tales como los campeonatos y eliminatorias hemisféricas y encuentros universales.

Además del triunfo de las guantanameras, el pasado clásico dejó algunas barreras. Los obstáculos para las damas son los siguientes: Anotadora: Leidis Oquendo Valdés (CMG 208). Rebotes: Marlene Cepeda (SSP-60). Asistencias: Yulenia Alfonso (SSP 29). Faltas: Lisset Mena Mustelier (SCU-22). Tiros Bloqueados: Eilen Gilbert (SSP-6). Pérdidas del balón: Marlene Cepeda (SSP-25). Recuperaciones del balón: Yoana Fernández (SSP-23). Tiros libres: Lizandra Vargas (CMG-43). Tiros de 2 puntos: Oslaidis Rojas (GTM-54). Tiros de 3 puntos: Dislaine Vicente (SCU-21). Tiros de campo: Leidis Oquendo (CMG-78).

Las dos semifinales concluyeron con sonrisas de 3×0 derrotas para giraldillas e indias. Santiago de Cuba, tercer lugar en 2016, volvió a caer ante sus vecinas y permaneció en ese espacio de la clasificación general. Mientras, Capitalinas estrenó una nueva plantilla. Transitó felizmente por los dos tramos de la preliminar del intercambio. Sobrepasó al Camagüey, debutante en la fase decisiva. Sancti Spíritus continuó acompañado de la desesperación. Tampoco en esa edición recuperó el glamour. Pinar del Río, campeón defensor, no pasó a la postemporada. Rubricó una de las peores actuaciones en la cita. Las tetracampeonas de Cuba, apenas pudieron lograr una victoria (ante el plantel de Guantánamo) en 10 salidas al plató.

Lamentablemente, la campaña de nuevo excluye dos insoslayables notoriedades: el Juego de las Estrellas y la Gala de Premiaciones. Sobre el primer evento se discute, sospecho, lánguidamente en la reunión técnica inicial de la LSB, pese a que todos los especialistas coinciden en que esas jornadas también constituyen una fiesta en otras lizas programadas en las distintas esquinas del planeta. No obstante las limitaciones económicas, la familia del baloncesto en el país debe recobrar esas festividades Mientras ello no acontezca, los encuentros elites tendrán el rango de competencia y no de celebración. El camino más largo empieza con el primer paso.

Clasificaciones generales (2013-2017)

Femenino

Temporada 2016-17: Temporada 2016-17: 1. Guantánamo. 2. Capitalinas. 3. Santiago de Cuba. 4. Camagüey. 5. Sancti Spíritu. 6. Pinar del Río.

Temporada 2015-16: 1. Pinar del Río. 2. Guantánamo. 3. S. de Cuba. 4. Capitalinas. 5. S. Spíritus. 6. Cama-güey. 7. Villa Clara. 8. Artemisa.

Temporada 2014: 1. Pinar del Río. 2. Capitalinas. 3. Guantánamo. 4. S. Spíritus. 5. S. de Cuba. 6. Cama-güey. 7. Villa Clara. 8. Artemisa.

Temporada 2013-14: 1. Pinar del Río. 2. S. de Cuba. 3. Capitalinas. 4. Guantánamo. 5. Villa Clara. 6. Cama-güey. 7. S. Spíritus. 8. Artemisa.

Masculino

Temporada 2016-2017: 1. Pinar del Río 2. Matanzas 3. Villa Clara 4. Capitalinos. 5. Santiago de Cuba. 6. Ciego de Ávila 7. Camagüey 8. Guantánamo.

Temporada 2015-2016: 1. Ciego de Ávila. 2. Capitalinos. 3. Villa Clara. 4. Guantánamo. 5. Pinar del Río. 6. Santiago de Cuba 7. Camagüey. 8. Artemisa.

Temporada 2014-2015: 1. Capitalinos. 2. Ciego de Ávila. 3. Artemisa. 4. Santiago de Cuba. 5. Pinar del Río. 6. Camagüey. 7. Las Tunas. 8. Guantánamo.

Temporada 2013-2014: 1. Ciego de Ávila. 2. Capitalinos. 3. Artemisa. 4. Camagüey. 5. Matanzas. 6. Santiago de Cuba. 7. Guantánamo. 8. Sancti Spíritus.