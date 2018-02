CRECE EL INTERÉS. No obstante su alcance universal, la Federación Internacional de Futbol (FIFA) extiende su influencia. La más joven competencia del “más universal de los deportes” es la Liga de las Naciones, certamen que se disputará entre los meses de septiembre y noviembre. Y ello aumentará el interés que radica en todas las citas de esa modalidad. España, una de las formaciones más estables en la actualidad, quedó encuadrada en el grupo 4 de la denominada Liga A, compuesta por cuatro grupos de tres selecciones, en los que figuran los equipos más potentes de Europa, que optarán por el título de esta nueva competición creada por la UEFA. Las selecciones participantes en las otras tres ligas (B, C, D) pelearán por ascender a la precedente y por no perder la categoría. Liga A: Grupo 1: Alemania, Francia, Holanda. 2: Bélgica, Suiza e Islandia. 3: Portugal, Italia, Polonia. 4: España, Inglaterra y Croacia. Liga B: Grupo 1: Eslovaquia, Ucrania y República Checa. 2: Rusia, Suecia y Turquía. 3: Austria, Bosnia-Herzegovina e Irlanda del Norte. 4: Gales, República de Irlanda y Dinamarca. Liga C: Grupo 1: Escocia, Albania e Israel. 2: Estonia, Finlandia, Grecia y Hungría. 3: Eslovenia, Noruega, Bulgaria y Chipre. 4: Rumanía, Serbia, Montenegro y Lituania. Liga D: Grupo 1: Andorra, Kazajistán, Letonia y Georgia. 2: San Marino, Moldavia, Luxemburgo y Bielorrusia. 3: Kosovo, Malta, Islas Feroe y Azerbaiyán. 4: Gibraltar, Liechtenstein, Armenia y Macedonia. Además de la mencionada lid, Gianni Infantino, máximo directivo de la entidad mundial de futbol, proyecta que comparezcan a la Copa Confederaciones de 2019 la misma cantidad de equipos que concurren a la Copa Mundial. Esa propuesta no progresó. Enfrentó a dos tendencias: “Así nuestro deporte ganará más seguidores en todo el planeta”, señalaron unos analistas. “Se corre el riesgo de presenciar desenlaces con marcadores poco equilibrados”, dijeron otros observadores.

ATLETISMO BAJO TECHO. Temprano probará a sus máximos exponentes la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, pues del 1° al 4 de marzo se celebrará el mundial en pista cubierta en el recinto National Indoor Arena de Birmingham, Inglaterra. El suspense envolverá, mucho más que en anteriores campañas, al encuentro bienal, pues la selección de Jamaica salió mal parada en el XVI Campeonato Mundial al aire libre celebrado del 5 y el 13 de agosto en Londres. Y ahora no contará con la mayoría de sus principales astros de la velocidad. Por lo visto en el estadio londinense, Estados Unidos tiene también atletas jóvenes pero, quizás, un poco más curtidos que todos sus homólogos radicados en las naciones del Caribe, espacio de grandes velocistas. Los integrantes de esas armadas, y de las europeas, no defraudarán porque todos deben probarse en jolgorios de envergadura para ganar credibilidad.

EVASIONES EN VOLEIBOL. Quizá como nunca en la última década, los expertos han sido cuidadosos para emitir criterios sobre los mundiales que, esta vez, serán anfitrionas Italia y Bulgaria (10 al 30 de septiembre) para los hombres, mientras Japón acogerá del 10 al 30 de septiembre los encuentros de las mujeres. Esa performance en anteriores cuatrienios de la clasificación general de los principalísimos encuentros ha sufrido variaciones reiteradamente: Juegos Olímpicos Londres 2012. Masculino: 1. Rusia. 2. Brasil. 3. Italia. Femenino: 1. Brasil. 2. Estados Unidos. 3. Japón. Campeonato mundial Polonia 2014. Masculino: 1. Polonia. 2. Brasil. 3. Alemania. Campeonato mundial Italia 2014. Femenino: 1. Estados Unidos. 2. China. 3. Brasil. Juegos Olímpicos Rio de Janeiro 2016. Femenino: 1. China. 2. Serbia. 3. Estados Unidos. Masculino: 1. Brasil. 2. Italia. 3. Estados Unidos.

ALGO MÁS QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. Por primera vez en la historia del deporte rey dos mujeres latinoamericanas son las principales figuras en salto triple. Yulimar Rojas, la venezolana que ganó el pasado mundial de atletismo con 14.91 metros; y la colombiana Caterine Ibargüen (14.89) pondrán muy caliente las lides de esta campaña. La cafetera (31 años) desea recuperar su primer lugar del ranking y el prestigio de número uno. Su vecina (22) goza de un gran momento y seguro la campeona mundial en pista cubierta no evitará la réplica. En una situación delicada está la cota del planeta (15.50) que posee la ucraniana Inessa Kravets desde el mundial de Gotemburgo, en 1995. (A.O.D.)