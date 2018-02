Por GERARDO LEBREDO Maestro Internacional

Luego de la apertura, las fuerzas negras se vieron con una mayor coordinación, así un Alfil se vio en problemas y con miras a un desequilibrio estratégico una Torre fue cambiada justamente por él. La lucha fue interesante, hasta que aprovechando las muchas debilidades existentes, las piezas menores –alfiles y caballos- hicieron su fiesta.

10th Mayors Cup Open 2017 Mumbai IND

Blancas: Andrei Deviatkin (2481)

Negras: Farrukh Amonatov (2632)

Apertura: Peón Dama–ataque Torre.

1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Ag5 (esta idea se atribuye al afamado ajedrecista mexicano Carlos Torre Repetto, quien la empleó contra 2…e6. Curiosamente, quien si la jugó mucho contra 2…g6 fue Eugenio Torre (1951–), el afamado Gran Maestro filipino, en su momento el mejor de Asia) 3…Ag7 4.Cbd2 0–0 5.c3 d5 (ocupan el centro firmemente) 6.e3 Cbd7 7.Ae2 (veamos 7.h3 que da el cuadro h2 a Ag5: 7…b6 8.Ae2 Ab7 9.0–0 c5 10.Db1 Te8 11.Af4 a6= con equilibrio: Deviatkin, A. (2481)-Das, S. (2396) Bhubaneswar IND 2017) 7…Te8 (las negras disponen de 7…h6 8.Ah4 g5 9.Ag3 Ch5 para eliminar al Alfil, por ejemplo: 10.Ae5!? f6 11.Axc7!? Dxc7 12.Cg1 ahora Ch5 cae 12…Cf4 13.exf4 Dxf4= las negras no están peor) 8.0–0 h6 (se ha jugado de inmediato 8…e5 9.Ah4 c6 10.Ag3 e4 11.Ce5 Cxe5 12.Axe5 Af8 13.Ag3 Ad6= Kramnik,V (2811)-Radjabov, T. (2710) Shamkir AZE 2017) 9.Ah4 e5! 10.h3 (10.c4!? fue jugado por el citado ajedrecista filipino:10…e4 11.Ce1 c6 12.Cc2 Cf8 13.b4 g5 14.Ag3 Cg6 15.h3 Ae6= Torre, E. (2565)-Yang, X. (2345) Greenhills 1989) 10…c5!? (pretende tomar la iniciativa, veamos la más firme 10…c6 11.Ag3 exd4 – 11…e4!?= – 12.cxd4 Ce4 13.Cxe4 dxe4 14.Cd2 c5 –14…Cb6= –Duer, W. (2280)-Steiner, P. (2165) Vienna 1996) 11.Ag3 exd4 12.exd4 Ce4= (al menos igualando) 13.Af4 (13.Ah2 Db6=) 13…Db6 14.Tb1 Cdf6 15.dxc5 Cxc5 16.Cd4 Ad7= 17.C2f3 (17.C2b3!? Cce4= 18.Cc2 era de considerar) 17…Cfe4 18.Ae3?! (preferible era 18.Te1! Tac8 19.Ae3 Cg3 20.Ad3=) 18…Cg3! 19.Te1 (forzado; 19.fxg3?? Txe3 con inmensa ventaja estratégica) 19…Txe3!? (creando desequilibrio material y estratégico) 20.fxe3 Te8 21.Ad3 h5! (con la posibilidad Ah6, y el avance g5–g4 sobre el enroque blanco) 22.b4?! (más cautelosa era 22.Rf2!? Ahora c3 es muy débil) 22…Cce4 23.Dc2?! (23.Db3!?; o bien 23.Axe4 Cxe4 24.Tc1 eran mejores) 23…g5! 24.Axe4 Cxe4 (las blancas tienen muchas debilidades) 25.Cd2?? (preferible era 25.h4!? gxh4 26.Cxh4 Df6 27.Chf3 h4 aunque las negras mantienen ventaja) 25…g4?! (pasa por alto la formidable 25…Cxc3! 26.Dxc3 Txe3! tomando d4 por asalto 27.Txe3 Axd4 28.Db3 Axe3+ 29.Rh1 Ae6 con ventaja) 26.hxg4? (26.Cxe4! Txe4 27.hxg4 hxg4 28.Df2 Dg6 29.g3= con defensa, aunque estratégicamente se vea mejor a las negras) 26…Cxc3! 27.Dxc3 Txe3 28.Dxe3 (28.Txe3 Axd4 29.Db3 Axe3+ 30.Rh2 hxg4–+ y ahora el Rey blanco carece de la protección de h3) 28…Axd4 (no tienen nada para salvarse) 29.Cf1 hxg4 30.a3 Axe3+ 31.Cxe3 d4 32.Cc4 Dh6 33.Ce5 g3 34.Cf3 (en caso de 34.Cxd7 d3! con un próximo jaque mate) 34…Ac6 35.Tb2 d3 sin más para hacer las blancas abandonan.