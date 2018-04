BARCELONA, 27 abr (Reuters) – El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta , anunció en una emotiva conferencia de prensa el viernes que dejará el club español al final de esta temporada, después de 16 años llenos de trofeos que lo convirtieron en uno de los mejores mediocampistas de los últimos años.

El internacional español lloró en el campo de entrenamiento del Barcelona con todos sus compañeros de equipo presentes y posteriormente una sala de prensa abarrotada estalló en aplausos cuando terminó su discurso.

‘Esta es mi última temporada aquí. Es una decisión muy meditada a nivel interno y familiar. Tras 22 años aquí sé lo que significa ser jugador de este equipo’, dijo Iniesta .

Los medios españoles informaron que Iniesta llegará al club chino Chongqing Dangdai Lifan la próxima temporada.

‘Cuando acabe la temporada, hay cosas por cerrar y por hablar. Siempre he dicho que no competiría nunca contra mi club. Todos los escenarios que no sean Europa pueden ser’, aseguró.

Iniesta ha estado toda su carrera en el Barcelona y es su jugador más laureado junto a Lionel Messi, tras haber levantado 31 trofeos, que pronto serán 32 si el equipo blaugrana gana la liga española el domingo ante el Deportivo La Coruña.

Iniesta insinuó por primera vez que podría dejar el Barça tras la victoria 3-0 contra el Chelsea en la Liga de Campeones el 14 de marzo, cuando dijo a la prensa que tenía que decidir a fines de abril si aceptaba una oferta del fútbol chino.

OVACIONES

El talentoso futbolista fue despedido con una ovación cerrada de ambas aficiones cuando fue sustituido tras una magnífica actuación el pasado sábado en la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, que el equipo catalán ganó 5-0.

El centrocampista es uno de los futbolistas más queridos de España después de marcar el gol que permitió a la ‘Roja’ ganar por primera vez un Mundial el 2010 contra Holanda.

También participó en el equipo español que ganó la Eurocopa en 2008 y 2012, y normalmente recibe una gran ovación en todos los estadios donde juega para el Barça, incluso en la cancha del Real Madrid.

‘Muchas gracias y mucha suerte por lo que nos ha hecho disfrutar a los aficionados al fútbol’, dijo Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte de España.