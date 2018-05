Jose Luis López

El ex intermedista capitalino Rey Vicente Anglada será el nuevo director de Industriales en la venidera LVIII Serie Nacional de Béisbol que comenzará en agosto, según dio a conocer hoy la Dirección de Deporte en la capital.

Este será el retorno de Anglada al puesto de mando de los Leones, con los que ganó, de forma sucesiva, las campañas disputadas en los años 2003 y 2004, así como la efectuada en 2006.

En exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias, el avezado técnico de 65 años comentó que asumirá la misión con la misma confianza e interés que el mostrado en esos primeros años.

Me han dado la tarea por un año, pues para los directivos capitalinos fue muy sorpresivo el retiro de Víctor (Mesa) y, según me explicaron, era muy prematuro entregarle el equipo a Tabares (Carlos), quien estoy seguro que dentro de muy poco, será el director de los Azules, explicó Anglada.

Sobre el desempeño de los jugadores de la actual preselección, me han hablado los que han trabajado con el sub 23 y en la serie provincial. Ahora yo veré de cerca qué tenemos, aunque la base del equipo es la misma que la del año pasado, con el que yo estuve ayudando a Víctor, refirió el nuevo mentor Azul.

Anglada aseveró a la ACN que conoce a la gran mayoría de sus futuros jugadores, y por eso piensa que no será difícil empezar a preparar la venidera campaña.

Dirigir siempre es un reto, pero la disciplina, que siempre ha sido y será mi filosofía no solo en el béisbol, va a ser la misma que he tenido para salir adelante. El objetivo no es vencerlos, sino convencerlos de que se obtienen buenos resultados cuando las cosas se hacen bien, comentó.

Lo principal será dar la cara y tener disciplina; el primer paso será recuperar a todos los jugadores capitalinos que juegan en otras provincias, en busca de tener una buena primera fase en la serie y avanzar a los play off, sentenció Anglada.