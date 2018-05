TARJETA AMARILLA PARA… EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE.

Es, apelando al viejo refrán, “como un elefante en una cristalería” (con el perdón de los elefantes). A Donald Trump acaba de ocurrirle algo parecido a haberle sacado una tarjeta amarilla. Y lo escribimos así porque la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) advirtió sobre las normas vigentes en contra de la influencia política en las candidaturas para la Copa Mundial, a propósito de declaraciones de ese muy polémico mandatario. La reacción del organismo rector de este deporte, según informó la agencia Prensa Latina (PL), se produjo luego de que el gobernante de la Casa Blanca escribiera en su cuenta de Twiter que “Estados Unidos ha preparado una oferta fuerte con Canadá y México para la Copa del Mundo del 2026 y sería una pena que los países que siempre apoyamos hicieran lobby contra la propuesta”. Además se cuestionó que “por qué deberíamos apoyar a estos países cuando no nos apoyan (incluso en las Naciones Unidas)”. La FIFA divulgó un comunicado donde señala que “como regla general, no podemos comentar declaraciones relacionadas con el proceso de licitación”. El código de ética de la entidad prohíbe la interferencia de los gobiernos en las respectivas federaciones nacionales de los países miembros, y las bases de licitación también previenen contra “cualquier influencia indebida en el resultado”. La propuesta de los tres países está luchando contra la de Marruecos. La decisión se adoptará en el Congreso de la FIFA, el 13 de junio, en Rusia, un día antes de comenzar la Copa Mundial. Ah, no es la primera vez que Trump tiene encontronazos con la esfera deportiva.

BÉISBOL EN PELIGRO.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024, Tony Estanguet, anunció en Bangkok cambios con respecto a la cita de Tokio 2020. Durante la Convención Mundial de SportAccord el directivo explicó, según informó también PL, la intención de reducir el número de deportes adicionales en la capital gala, que en la justa de la capital japonesa ascenderá a cinco. “Está claro que el Comité Olímpico desea que los Juegos de París sean más pequeños que los de Tokio 2020 en número de deportistas y en número de deportes”, explicó Estanguet. “Tenemos en la cabeza que habrá espacio para dos, tres o quizás cuatro deportes nuevos”, explicó el tres veces campeón olímpico de canotaje (2000, 2004, 2012). El programa olímpico se mantendrá con 28, pero los cinco adicionales (kárate, surf, escalada, skate y béisbol/softbol) de Tokio no tienen su plaza asegurada para 2024. “No porque un deporte haya sido olímpico en Tokio va a serlo necesariamente en París. Todo vuelve a cero”, insistió. Los adicionales seleccionados se revelarán en diciembre de 2020, después de los Juegos de Tokio.

ALGO MÁS QUE A USTED PUEDE INTERESARLE.

Como acabamos de referirnos a los Juegos Olímpicos de París 2024 quizás sea oportuno hacer un recordatorio: la capital francesa los acogerá cuando se cumplan 100 años (sí, un siglo) de haber organizado los de 1924. Era la segunda vez que lo hacía: en 1900 se habían montado allí los segundos juegos de la era moderna. Y ahora será la primera ocasión en que una urbe organizará una cita de los cinco aros 100 años después de haberlos realizados. Hubo en París 1924 nueve deportistas cubanos (seis esgrimistas y tres yatistas). Y empuñando esta vez solo la espada fue la última participación olímpica del legendario Ramón Fonst. El otras veces casi invencible zurdo no pudo llegar esta vez al podio. Otros cinco compatriotas empuñaron las espadas: Eduardo Alonso, Alfonso López, Osvaldo Miranda, Ramiro Mañalich (quedó eliminado, pero le ganó al francés Armand Massard, campeón en esa arma en los de Amberes 1920) y Salvador Quesada. También tres yatistas de nuestro país: Francisco G. Cisneros, Enrique Conill y Antonio Saavedra (de la clase 6 m). Fonst había competido allí en los de París 1900. Entonces el destacado esgrimista tenía solo 17 años de edad y ganó la medalla de oro en la espada. Conquistó también plata en la espada para maestros de esgrima, evento realizado solo en esa oportunidad. Fonst unió a esas dos preseas olímpicas otras tres de oro en los de San Luis 1904: eventos individuales de florete y espada, y florete por equipos (R.P.V)