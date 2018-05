Cienfuegos aprovechó la jornada y le propinó par de nocauts a Matanzas para ratificarse como el mejor equipo de la V Serie Nacional Sub 23 de béisbol. El primer partido terminó con marcador de 13-3 en ocho entradas. Adrián Bueno se convirtió en el primer lanzador en llegar a seis victorias en el torneo. Por los sureños se destacaron Cristian Borges de 5-3 con dos jonrones y cuatro impulsadas, además de Richel López y Orlando Roa que también conectaron sendos cuadrangulares. El segundo duelo también finalizó con marcador de nocaut 12-2 en ocho entradas. Abel Campo ganó el desafío, y Renner Rivero perdió por tercera vez. Richel López bateó de 4-3 con un jonrón, dos anotadas y tres carreras impulsadas. Los sureños fabricaron 25 carreras en el doble juego y conectaron 29 indiscutibles. Mayabeque le repitió la dosis a Villa Clara al vencerlos 6-5 en el segundo duelo entre ambos. Alyanser Álvarez conquistó su tercera victoria apoyado por el primer salvamento de Yenier Bello. Pedro Manuel Castillo tuvo otra sólida actuación pero cargó con la derrota. Los restantes partidos de la zona occidental no pudieron celebrarse. Por su parte, Granma venció 4-3 a Guantánamo para mantener el liderato de la zona oriental. Reynaldo Mesa de relevo se llevó la victoria, y Roilán Portuondo fue el lanzador perdedor. El torpedero granmense Robert Morales conectó cuadrangular. Las Tunas no le pierde ni pie ni pisada a los granmenses y derrotó nuevamente a Sancti Spíritus. Los tuneros son segundos en la zona a solo un juego de los líderes. Yordey Fuentes tuvo una salida de lujo al lanzar toda la ruta con una carrera y solo cuatro hits permitidos. Denis Peña y Geyser Cepeda sacaron la pelota del parque. Santiago de Cuba le ganó 6-3 a Holguín con la tercera victoria para Florencio Maletá y la derrota para Jose Manuel Álvarez. El camarero indómito Santiago Torres botó la pelota. Camagüey doblegó 4-2 a Ciego de Ávila con excelente labor de Erislery Basulto quien no permitió carreras en ocho entradas con solo dos hits y ocho ponches propinados. Yairo Martínez perdió el desafío. Alfredo Fadraga conectó cuadrangular. Estas subseries continúan entre martes y miércoles. Lo mejor de la jornada: La desaforada ofensiva de Cienfuegos y la excelente labor de Erislery Basulto. : La desaforada ofensiva de Cienfuegos y la excelente labor de Erislery Basulto. Lo peor de la jornada: Los 12 boletos otorgados por los lanzadores en el duelo entre Mayabeque y Villa Clara. (Fuente: Jit)