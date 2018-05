Madrid, 11 may (PL) El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, señaló hoy que en caso de concretarse el fichaje de Neymar por el Real Madrid, el astro brasileño de fútbol se entendería en la cancha sin dificultades con Cristiano Ronaldo.

En la rueda de prensa previa al partido liguero de los blancos del sábado ante el Celta, el técnico francés aseguró que ‘los buenos son siempre compatibles’.

Recuerdo que cuando jugaba decían que no era compatible con (Youri) Djorkaeff, y yo pensaba ¿qué tontería es ésa?’ Fuera no sé, pero los buenos dentro del campo tienen química, afirmó el estratega, quien se excusó por no contestar abiertamente sobre la posible llegada a Madrid del crack sudamericano.

‘Después de la final ya se hablará. Seguramente habrá cambios, pero ahora no puedo hablar de nada’, se justificó el timonel que ha conducido a su equipo a titularse en las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones de Europa y ahora tendrá una tercera oportunidad ante el Liverpool.

Zidane expresó que no se siente preocupado porque los rumores sobre Neymar interfieran en la buena preparación para la final de la Champions prevista para el 26 de mayo en Kiev.

‘Queremos defender el título y ganar esa Champions que todo el mundo quiere ganar. El otro día yo decía que la Liga es más difícil, pero al final la Champions es la hostia (sorprendente). Es una cosa que todo el mundo quiere, y nosotros vamos a jugar la tercera final consecutiva’, indicó.

El Real Madrid es el rey indiscutible de Europa con 13 coronas en el certamen continental, mientras sus rivales ingleses poseen cinco.