Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Son muchas las expectativas en el mundo fútbol por estos días. El próximo jueves 14 de junio empieza la fiesta más grande del más universal y las noticias no dejan de salir.

Sin embargo, algunas no son buenas, los dos finalistas de la pasada cita en Brasil 2014, Alemania y Argentina, no han cerrado de buena manera la preparación y muchos no están a gusto con la convocatoria final.

Una buena cantidad de seguidores de los teutones están inconformes con la exclusión en la lista definitiva de Mario Götze, quien marcó el gol en la final de hace cuatro años, y de Leroy Sané, de gran temporada con el Manchester City. Además se supo que el cancerbero va a ser Manuel Neuer, que regresa al entrenamiento después de dos años sin jugar, en lugar de Ter Steguen, quien será suplente, después de un espectacular año con el FC Barcelona. Las malas noticias se completan con una posible lesión de Özil mientras entrenaba en la concentración de hoy.

Argentina por su parte, después de dejar fuera al capocannoniere de la Liga Italiana Mauro Icardi, el mejor 9 con que podría contar Jorge Sampaoli en sus filas, suspendió el amistoso que estaba pactado desde hace un buen tiempo con Israel para el sábado próximo, debido a los conflictos que han tenido lugar durante los últimos días en ese país.

Los alemanes debutan frente a México el domingo 17, mientras que los albicelestes lo harán un día antes, el sábado 16, ante Islandia, equipo que sorprendió al mundo hace dos años en la Eurocopa que se celebró en Francia. Para este choque se supo que los sudamericanos cuentan con Manuel Lanzini y Maximiliano Meza entre los titulares, y que debutarán con la camiseta suplente, de color negro.