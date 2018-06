Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Foto www.norceca.org

Si la conducta de los integrantes de los elencos de Cuba y Puerto Rico responde a las expectativas, es muy probable que ambos colectivos discutan el lugar cimero del torneo Desafío que inicia hoy martes en la polideportiva pinareña 19 de Noviembre. El evento conferiría al líder un trasbordo para la Liga de las Naciones 2019.

El estratega Vives aseguró que el principal objetivo es clasificar para la venidera etapa del evento; y reconoció que los boricuas son una alta barrera para adjudicarse el objetivo. Y confirmó que el foro también servirá como preparación para los XXIII Juegos Centroamericanos y del caribe de Barranquilla, Colombia, que ocurrirá del 14 de julio al 3 de agosto. El campeón defensor de la justa cuatrienal es República Dominicana. En Veracruz 2014 lo escoltaron en el podio Puerto Rico y Cuba. En la fiesta participarán, además, los colectivos de Guatemala, Costa Rica, Trinidad y Tobago. L cita cambiará su formato de participación para el 2019.

El programa.

5 de junio. Puerto Rico vs Trinidad-Tobago. Cuba vs Guatemala. 06-Junio. Trinidad-Tobago vs Costa Rica. Guatemala vs Puerto Rico. 07-Junio Costa Rica vs Puerto Rico. Cuba vs Trinidad-Tobago. 08-Junio Guatemala vs Costa Rica. Cuba vs Puerto Rico. 09-Junio Trinidad-Tobago vs Guatemala. Cuba vs Costa Rica.