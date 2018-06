Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Siete colectivos disputarán a partir de este lunes el cetro del Campeonato de Norte Centroamérica y el Caribe (Norceca), categoría sub 19, en costa Rica y, de esa forma, adjudicarse uno de los dos visados para el encuentro universal de la categoría que ocurrirá en la venidera campaña.

En San José, la principal urbe de la nación sudamericana, la selección del país encontrará durante la preliminar a los elencos de Estados Unidos, Guatemala y Honduras, también inquilinos del apartado B; mientras, los ticos debatirán en la llave A con los combinados de Puerto Rico y Nicaragua. Los elencos líderes de cada grupo se medirán en la semifinal. Esa fase sucederá en el gimnasio nacional de la urbe conocida por la capacidad de los hombres del campo encargados del cultivo del plátano. El clásico finalizará el día nueve.

Clasificación general del evento

1998 República Dominicana. Puerto Rico. 2000 México. Puerto Rico. Canadá. 2002. Puerto Rico. Estados Unidos. México. 2004 Cuba. Canadá. México. 2006. Puerto Rico. Estados Unidos. Cuba. 2008. Estados Unidos. Puerto Rico. México. 2010 Cuba. Estados Unidos. Puerto Rico. 2012. Cuba. México. Estados Unidos. 2014 Estados Unidos. Cuba. México. 2016. Cuba. Estados Unidos. México.

La ronda preliminar. Junio 6. Guatemala vs Estados Unidos. Cuba vs Honduras. Puerto Rico vs Nicaragua. Junio 7. Cuba vs Guatemala. Honduras vs Estados Unidos. Costa Rica vs Nicaragua. Junio 8. Honduras vs Guatemala. Estados Unidos vs Cuba. Costa Rica v Puerto Rico.