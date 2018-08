Por GERARDO LEBREDO Maestro Internacional

Aeroflot Open A 2018, Moscú, 2018

Blancas: Vladimir Fedoseev

Negras: Mohammad Tabatabaei

Apertura: Peón Rey–defensa Caro Kann, variante del Avance

Un sacrificio de peón debería retrasar el desarrollo de las negras, pero inusualmente el segundo jugador consiguió adelantarse en las acciones, tradujo iniciativa en ataque, y ya victoria en mano, optó por un bello y polémico sacrificio; lo que sucedió después es mejor verlo en el tablero.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.h4 4…h6 (4…h5 asegura per debilita g5l) 5.g4 Ae4 (5…Ad7) 6.f3 Ah7 7.e6!? (debilita y retrasa el desarrollo de las negras) 7…Dd6! (7…fxe6?! 8.Ad3 es favorable a las blancas) 8.exf7+ Rxf7 9.Ad3 (mejor es: 9.f4!) 9…Axd3 10.Dxd3 Cd7 11.h5?! (mejor 11.f4! controlando e5) 11…e5! 12.f4? (12.Ce2 era lógico) 12…exd4! (la columna abierta es un problema para las blancas) 13.Df5+ Cgf6! ( las negras tienen más desarrollo e iniciativa) 14.g5 hxg5 15.fxg5 Dg3+ 16.Rf1 Te8 17.Cf3 Te2!? (espectacular e innecesario; 17…Ce5! era más fuerte, una variante: 18.Th3 Ac5 20.g6+ –para que no juegue Th8– 20…Rg8 21.Th2 Txh5! 22.Df4 Dxg6–+ con ataque irresistible) 18.Rxe2 Dg2+ 19.Rd3 Df2! (19…Dxh1 20.gxf6 Df1+ 21.Rd2 Df2+ 22.Rd1 sería empatado) 20.Cxd4 Cc5+ 21.Rc3 Cce4+ 22.Rd3 Cc5+ 23.Rc3 Cce4+ 24.Rb3 (no quiso tablas Fedoseev) 24…Dxd4 25.c3 (25.g6+? Re7 26.c3 Dc4+ 27.Rc2 De2+ 28.Ad2 Cg3 con ventaja) 25…Dd3! 26.Df1?? (adecuado era 26.g6+! Re7 27.Df1 Cc5+ 28.Ra3 Dc2 29.Dd1! con defensa) 26…Cc5+ 27.Ra3 Txh5! 28.Tg1 (28.b4 Txh1 29.Dxh1 Dc2! con posición ganadora; 28.Dxd3 Cxd3+ 29.b4 Txh1 con ventaja abrumadora; 28.gxf6 Txh1) 28…Dc2 29.b4 a5! 30.gxf6 axb4+ 31.cxb4 Da4+ 32.Rb2 Dxb4+ 33.Rc2 Da4+ 34.Rb2 Dd4+ 35.Rc2 (35.Cc3 Ca4+) 35…De4+ 36.Rd1 Tf5 37.Dg2 Da4+ 38.Re2 (38.Dc2 Dd4+) 38…Dc2+ 39.Cd2 Te5+ 40.Rf2 Ce4+ la golpiza contra el Rey negro es mucha, Fedoseev tira la toalla y abandona.