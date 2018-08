Por DAYÁN GARCÍA LA O, enviado especial de BOHEMIA

Mi mamá tenía tres años cuando Cuba ganó 98 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 1970. Desde esa oportunidad, la mayor isla antillana campeó por su respeto en las lides regionales más antiguas del mundo. Crecí entre las proezas inolvidables de nuestros deportistas, sufrí con la tensión de la victoria en Veracruz 2014 y ahora me tocó ser testigo del segundo lugar de la Isla, algo así como la historia detenida en casi cinco décadas.

Antes de los Juegos, los modelos de pronósticos divulgados por las autoridades deportivas de la Isla arrojaban que Cuba debía aferrarse a la eficiencia para terminar en un rango de 115 a 120 medallas de oro, cifra a la que México no debía llegar. Con estos cálculos, para algunos demasiado optimistas, los caribeños mantendrían el reinado en la justa. Pero, cuando el 3 de agosto bajó el telón de la edición 23 de los Juegos, aunque incluso mucho antes ya la suerte estaba echada, los aztecas superaron con holgura las pretensiones cubanas, y hasta las suyas…

Son muchos los aficionados que se han referido al tema de que los vaticinios de los especialistas del Inder estaban por encima de las posibilidades reales de la delegación de alrededor de 550 atletas. No lo veo así.

Creo que lo primero es que a la comitiva de las cuatro letras no le cabe otro objetivo en justas Centroamericanas y del Caribe que ganar el medallero general por naciones. Imaginen ustedes que se aproxime la justa de 2022 prevista para Panamá y salgamos con que la nómina cubana va por el segundo lugar. Esto último es inaceptable para el carácter de nuestro deporte y la historia en estos escenarios.

Corren tiempos de recuperación, y en esto los cubanos tenemos varios doctorados. Nos hemos levantado sobre cercos económicos, crisis, huracanes, inundaciones y sequías. En materia deportiva, tenemos el capital humano y las ganas para conseguir los escaños perdidos: el segundo lugar en los Panamericanos de Lima 2019 y la primera posición en la cita centroamericana y del caribe que acogerá Panamá en 2022. Igualmente corren tiempos de revancha.

Analicemos Barranquilla por dentro. Cuba concluyó como se muestra en la tabla con 102 títulos, 30 por debajo de los aztecas. Sucede que un total de 19 atletas con pronósticos de oro se quedaron por debajo de las expectativas. Por ejemplo, fueron dos en el judo, incluyendo a un subcampeón mundial, la lucha con un subtitular olímpico, el boxeo con un titular del orbe y bajo los cinco aros, el baloncesto femenino en sala y 3×3, el polo acuático masculino, el ciclismo de ruta entre féminas, el tiro en la modalidad de rifle, entre otros.

Otro análisis propone José Antonio Miranda, jefe de Alto Rendimiento del Inder, acerca de las pruebas donde Cuba no participó y México aprovechó muy bien.

“En definitiva fueron 97 las pruebas que no contaron con la presencia cubana, y de ellas los mexicanos ganaron una cifra considerable de 35. De lo previsto con anterioridad hay que decir que México nos arrebató 12 coronas y nosotros le ganamos 18 de sus posibles lauros, pero la cuestión radicó en las acciones de Colombia y Venezuela, que dejaron un vacío que ocuparon los aztecas”, refirió Miranda en el programa televisivo Mesa Redonda.

“Ganaron la natación los mexicanos con 15 títulos, eso antes era impensable con Venezuela, se agenciaron medallas en el ciclismo de pista, el patinaje de carreras y a nosotros nos dieron duros golpes en el tiro deportivo y el remo”, apuntó.

El directivo agregó que se contó siempre con una reserva importante de deportes que no tenían pronósticos de oro pero que su preparación hacía presagiar un resultado alentador, como el caso del kárate, la esgrima, el sofbol o los conjuntos de la gimnasia rítmica.

“En definitiva fueron 30 las sorpresas agradables, medallas que emocionaron a muchos, como la de Anisley García en el clavado”, añadió.

Miranda concluyó con la afirmación de que existían posibilidades reales para que Cuba cumpliera sus objetivos. “Pero nos falló la efectividad de la que tanto hablamos antes de partir a Barranquilla. Sabíamos que esa era la única que podía salvar nuestros intereses y no se comportó a la altura. De un total de 268 finales en las que participamos, ganamos 102 para un 38 por ciento de eficiencia, muy por debajo de loque se esperaba”.

Por otro lado, el jefe de Alto Rendimiento destacó la valentía de la gran mayoría de los atletas en Barranquilla, la dedicación con que encararon la justa, la disciplina mostrada en la Villa y en los escenarios deportivos. Muestra esto de los valores que han caracterizado históricamente al movimiento deportivo cubano.

Cuba multiplicada

El presidente del Inder, Antonio Becali, se refirió al término de los Juegos a un fenómeno que va in crescendo y tiene que ver con la presencia de entrenadores altamente calificados en las esquinas contrarias de nuestros atletas.

“El escenario ha cambiado en la región. Perdimos medallas con atletas que son entrenados por excelentes especialistas cubanos, formados en nuestras escuelas de cultura física. A esto hay que sumarle el nivel de calidad que tuvo la convocatoria a estos Juegos, lo que nos enorgullece porque se prestigia la justa regional”, argumentó Becali.

Al respecto, la dirección del deporte cubano informó que en la lid barranquillera se dieron cita 114 entrenadores cubanos con otros países, de ellos solamente 17 por la vía del convenio con Cubadeportes.

En la mayoría de los casos tienen una probada calidad técnica y pedagógica, y saben cómo construir un campeón. Para que se tenga una idea, las medallas conseguidas por Guatemala en el boxeo, un hito histórico para esta nación en la especialidad de los puños, tienen el sello del cubano Julito González.

Los propios mexicanos junto a República Dominicana fueron los países con más preparadores cubanos con un total de 24, seguidos por Colombia con 13 y Guatemala con 10.

En este sentido, una de las prioridades del Inder para este cuatrienio tiene que ver con la formación y superación de los recursos humanos, que se han venido debilitando con el éxodo y las jubilaciones.

Matices

Mientras Cuba se impuso sin ser favorita en el sofbol masculino, derrotando en dos oportunidades (incluida la final) al campeón mundial Venezuela, el equipo de beisbol terminó en el segundo lugar de la justa.

La medalla de oro que todos querían ganar se escapó y de esta forma se borró una cadena de victorias que databa desde la edición de La Habana 1982, claro siempre que Cuba ha participado.

Algunos se aferran al bálsamo de la clasificación a los Juegos Panamericanos, pero en el deporte nacional, en la pelota, en la especialidad que corre por las venas de los cubanos, no se puede andar con medias tintas. El beisbol perdió el único título que nos quedaba en el estadio Edgar Rentería de Barranquilla, y prolongó la espera de la afición para volver a vivir emociones entre bolas y strikes.

Por otro lado, la paradoja también llegó al voleibol. En la sala, mujeres y hombres, los últimos vestidos de favoritos precompetencia, quedaron por debajo de todas las expectativas con el peor resultado en estas lides en muchísimo tiempo.

Sin embargo, en la playa fue todo lo contrario. Las parejas cubanas ganaron en ambos sexos y demostraron un alto nivel en las canchas de Puerta de Oro. Son de las actuaciones que tuvieron diferentes matices en Barranquilla, de cal y de arena.

México lindo y… primero

Los aztecas superaron sus propias aspiraciones con 132 primeros lugares, 118 segundos y 91 terceros para un total histórico de 341 medallas.

María José Alcalá, jefa de misión, calificó la victoria de su delegación como una hazaña de los atletas, entrenadores y del cuerpo multidisciplinario, tras más de 50 años a la sombra de Cuba.

De la misma forma, la exclavadista mostró respeto para la mayor de las Antillas, a la cual le reconoció su calidad y definió como un país de campeones.

“Ahora no podemos caer en triunfalismos, es una delegación joven la que tenemos y este es el primer paso en el ciclo olímpico. Este es un gran éxito, pero no hay victorias que duren toda la vida, por lo que hay que seguir trabajando”, indicó.

Es bueno aclarar que los ganadores aprovecharon todos los vacíos dejados principalmente por Colombia y Venezuela, con mayor medida en las especialidades no olímpicas. Si tenemos en cuenta las pruebas que conforman el programa bajo los cinco aros, mexicanos y cubanos estarían emparejando su cosecha con 85 oros para cada país.

De cualquier manera, México ganó en buena lid, un hecho que no ocurría desde la versión de San Juan-1966, aunque en aquella ocasión la diferencia con respecto a Cuba fue solo de tres coronas (38 por 35).

Oro para Barranquilla

La ciudad de Barranquilla organizó los mejores Juegos de la historia según los funcionarios de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe. Las ceremonias de apertura y clausura fueron dignas de cualquier evento multideportivo, con el colorido, la alegría y la frescura con la que se desenvuelven los nacidos en esta ciudad costeña de Colombia.

Tal vez lo más importante es el legado que en materia de instalaciones dejaron los Juegos. En total fueron 13 los nuevos escenarios construidos para la cita (de ellos 12 completamente nuevos), con destaque para el estadio Edgard Rentería y el Coliseo de Baloncesto Elías Chegwin. También Barranquilla les debe a las justas la construcción del complejo acuático Eduardo Movilla, el Parque Distrital de Raquetas, el estadio Romelio Martínez, el estadio de atletismo Rafael Cotes, el estadio Humberto Perea, el patinódromo Alex Cujavante, el estadio de sofbol Pequeñas Ligas, el estadio moderno Julio Torres, el coliseo de ráquetbol, la pista de BMX y el Estadio Metropolitano, este último con una remodelación importante.

La edición 23 de la lid regional más antigua del mundo fue una mezcla de carnaval y alegría, y el público respondió con disciplina en cada porfía, y supo valorar cada cita.

Como para que no se enfríen los ánimos deportivos en la Puerta de Oro de Colombia, ya las autoridades barranquilleras anunciaron la postulación de la urbe para el preolímpico de sofbol femenino en 2019, y el mundial sub 23 de béisbol, este último con asiento en el moderno estadio que recuerda la figura de Rentería, uno de los peloteros latinos más grandes de todos los tiempos.

Una figura fundamental para la realización de los Juegos fue el alcalde Alejandro Char, quien resaltó el compromiso de todas las personas involucradas en la lid. “Si hay un reconocimiento especial es para todas y cada una de las personas que se pusieron la camiseta de Barranquilla 2018, el talento humano que estuvo presente y dispuesto desde el momento en que ganamos la sede hasta su último día, que le apostó y creyó en esta estrategia de ciudad, a ellos muchas gracias”.

Fueron casi 20 jornadas en las que los Juegos paralizaron la ciudad, y el mayor saldo posible para los visitantes fue sentirse como verdaderos hijos de estos parajes de las márgenes del río Magdalena. Para Barranquilla y su gente también la medalla de oro.

4- Este sitio está reservado para el balonmano masculino y el calificativo de Dream Team que asumieron en Barranquilla por su juego demoledor. Este conjunto demostró con su política de integración que se puede asumir sin traicionar principios el reencuentro con jugadores cubanos contratados de forma independiente en el extranjero. “Nunca pensé que vestiría nuevamente el uniforme del equipo Cuba. No lo pensé dos veces cuando me contactaron. Nada se compara con la alegría de ganar un torneo con las letras de tu país en el pecho”, refirió el matancero Guillermo Corzo, quien desde hace algunos años juega en la liga española.

5- Los gimnastas Marcia Videaux y Manrique Larduet lideraron el aporte de su especialidad con un trío de títulos para cada uno. Larduet fue el máximo acumulador, ganó las anillas y las barras paralelas, además sumó plata en la competencia por equipos, salto masculino y caballo con arzones, y bronce en barra fija. Mientras que Marcia comandó el oro del equipo femenino, reinó en el all around y en los ejercicios en el suelo, y se llevó la plata en barras asimétricas y salto.

Bronce con sabor a oro

Después de los primeros 100 metros de los 200 estilo mariposa un puertorriqueño me dijo: “el cubano va bien” y me apreté en la silla. “Sapo”, pensé. Poco tiempo después el habanero Luis Vega se lanzó para tocar en la llegada. Levantó la cabeza y dio unas palmadas en el agua. Era el medallista de bronce de la edición 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además había roto el récord nacional de la Isla con 1:59.23 minutos. Me levanté con sobresalto, grité y me abracé al colombiano de mi derecha, alegre porque su representante había ganado la medalla de oro, pero solo alegre. Lo mío era euforia. (20 de julio, complejo acuático Eduardo Movilla)