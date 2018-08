Por GIOVANNI MARTÍNEZ

El FC Barcelona tenía una cantera que explotaba mucho más en años anteriores, pero estos son tiempos de presupuestos y fichajes millonarios. Por tal motivo el club azulgrana ha hecho lo correspondiente para la campaña que se avecina, y ha contratado a grandes futbolistas que acompañarán a Lionel Messi, con el objetivo fundamental de ir por la Champions League, toda vez que La Liga y la Copa del Rey no bastan para un club de esta categoría.

Arturo Vidal ha sido la gran figura para sustituir a Paulinho. El brasileño sorprendió a más de uno la pasada campaña, pero no hay duda de que el chileno es un jugador muy completo, con un carácter bien determinante y poco visto en las canchas españolas, quien ocupará la posición de mediocampo de contención, aunque también puede ir más adelante si Valverde se decide por un 4-2-3-1, con Luis Suarez de punta y Messi junto a Coutinho y el propio Vidal en una línea de tres, y más atrás Rakitic y Busquets, pero aún queda por ver si se completan los fichajes de los campeones del mundo Kanté y Pogba. Con respecto a este último, parece claro que el Manchester United no le dejará partir durante el actual período de traspasos, pero no sería descartable que el centrocampista galo cambiase de aires en futuras ediciones del mercado. Por su parte, la directiva del club catalán ha variado su estrategia y ha decidido aplicar la misma fórmula que tan buen resultado le dio con el brasileño Philippe Coutinho, encauzar ahora su contratación y completar definitivamente su fichaje durante el mercado invernal.

Con respecto a la defensa las cosas sí parecen estar muy claras, con los centrales Umtiti y Piqué, además de Alba y Sergi Roberto como laterales, y por supuesto que el alemán Ter Stegen será el guardameta insustituible.

La campaña 2018-2019 está al doblar de la esquina y el Barça es uno de los grandes favoritos para levantar más de una copa, incluso allende las fronteras del país ibérico.