Por RAFAEL PÉREZ VALDÉS

Bajó el telón de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 (celebrados del 19 de julio al 3 de agosto). Pero sus ecos se mantendrán. Es más: si nos concentramos un poco escucharemos también, como es lógico, los de ediciones anteriores. ¿Nos montamos ya en la máquina del tiempo?

Hoy viajamos hacia la oncena edición, disputada en Ciudad Panamá 1970, la cual ha sido muy mencionada en días pasados…

Vamos a recordar, aunque para muchos lectores sea innecesario, porque Ciudad Panamá 1970 ha sido tan aludida a raíz de Barranquilla 2018: desde entonces hasta ahora las delegaciones cubanas se adueñaron de la cima en todas las ediciones.

Ese segundo lugar de ahora, escoltando a un México crecido más allá de sus propios cálculos, da mucha tela por donde cortar. Pero no es el tema de esta serie.

Aunque para no dejarlo todo tan abierto aquí va una brevísima conclusión muy personal: no fue mala la actuación de la delegación (aunque haya quedado unas 10 ó 13 medallas de oro por debajo de lo pronosticado); el problema estuvo ahí: ¡en los pronósticos! (sí el tema puede dar mucho pan por rebanar…).

Volvamos a Ciudad Panamá 1970: allí se vieron ya de forma muy nítida los resultados de la nueva y exitosa política deportiva impulsada por Fidel tras el triunfo revolucionario en Enero de 1959.

Y la verdad: ocurrieron cosas muy interesantes…

Los dejamos con un resumen:

1.-Cuba ganó 98 medallas de oro (muy superior a las 35 en San Juan 1966, las 12 en Kingston 1962, o las 29 en Ciudad de México 1954, pues, como se recuerda, no estuvo en Caracas 1959). Quiere decir que en solo cuatro años se alcanzaron 63 coronas más.

2.-La aplastante cosecha total de nuestros compatriotas fue de 98 de oro-61 de plata-51 de bronce=210. Muy lejos quedó México (38-46-40=124). Y más todavía Colombia (15-9-13=37).

3.-Esa fiesta hubiera podido ser en nuestro país. La sede fue pedida por Panamá (ganó la votación por 14-2) y Cuba. En calidad de suplente quedó San Salvador. Unos años después, casi sin tiempo para prepararse, Cuba salvó con todo éxito la edición de 1982.

4.-Esta de 1970 fue la segunda vez que los juegos llegaron a Ciudad Panamá. La otra había sido en 1938 cuando los tres primeros países, todos con 24 de oro, fueron, por este orden, México, Panamá y Cuba (decidieron a la hora de ordenar las de plata, distribuidas así de forma respectiva: 32-22-17).

5.-La fecha de la cita fue del 28 de febrero de 1970 hasta el 14 de marzo.

6.-Hubo en las porfías representantes de 20 países (récord).

7.-Y también se estableció marca de atletas: 2 mil 95 (por primera vez por encima de los dos millares).

8.-Existió también un decrecimiento en el programa: 16 especialidades, aunque creció a 155 el número de pruebas.

9.-Ah… hubo eventos en los que las tres medallas fueron para nuestros compatriotas.

10.-En el atletismo, en el cual por primera vez se utilizó la pista sintética de tartán, Miguelina Cobián volvió a ser grande, al conquistar los 100, los 200 e integrar el relevo de 4×100.

11.-Los boxeadores ganaron cinco de oro: Francisco Oduardo, Enrique Regüeiferos, Rolando Garbey, Luis Valier y José Luis Cabrera. Uno que se marchó sin medalla fue el mosca Rafael Carbonell, quien por un caprichoso sorteo enfrentó en su primera pelea al venezolano Francisco Morocho Rodríguez., campeón olímpico en México 1968.

12.-Las excepciones en el dominio cubano las protagonizaron México (natación, clavados, voleibol femenino, judo…); Colombia (ciclismo, en el que Martín Cochise Rodríguez ganó tres medallas de oro) y Panamá (torneo masculino de baloncesto).

13.-Los pesistas ensartaron 32 de las 36 medallas posibles.

14.-El béisbol se adueñó de la corona, con siete victorias y un revés, acontecido ante República Dominicana. El lanzador derrotado, valga la curiosidad, fue Braudilio Vinent, una excepción para un astro implacable en eventos internacionales.

15.-Los voleibolistas no perdieron un solo set.

16.-Y los futbolistas pudieron llegar a lo más alto del podio, tras una larga espera desde los de La Habana 1930 (¡40 años!).

17.-Entre lo más curioso estuvo el salto cualitativo de los polistas, otra vez invictos, al igual que en San Juan 1966, donde se sacudieron de un pésimo desempeño en Kingston 1962, como escribimos en el anterior RECORDANDO.

Anotaron 139 goles, y solo permitieron uno. Más de 20 años después entrevisté en La Habana al autor de aquella curiosa anotación, el puertorriqueño Irving Betancourt. Me dejó la impresión, sentado al borde de una piscina entre amigos polistas cubanos, de sentir pena y alegría. Y si no me fallan los recuerdos digo más: sentía que aquello fue lo más importante de su carrera.

*****

Los especialistas consideraron a Ciudad de Panamá 1970, ante ese dominio tan fenomenal, como “los Juegos de Cuba”.

Bueno, el próximo viaje en nuestra máquina del tiempo será hacia Santo Domingo 1974. ¿Qué pasó allí con la tabla de medallas? La verdad es que parece algo de ficción creado por un guionista de cine…

(Fuente principal: Los Juegos regionales más antiguos. Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Enrique Montesinos).