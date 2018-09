Por GERARDO LEBREDO Maestro Internacional

Se atribuye al destacado ajedrecista lituano Simón Alapin (1856-1923), luego de 1.e4 c5 –Defensa Siciliana–, la jugada 2.c3 con el proyecto de establecer sobre el tablero un centro ideal e4 – d4.

Reykjavik Open 2018

Blancas: Richard Rapport

Negras: Aleksandr Lenderman

Apertura: Peón Rey–Defensa Siciliana

1.Cf3 c5 2.e4 e6 3.c3 Cf6 4.Ad3!? (puesta en práctica por el MI alemán Gerhard Pfeiffer en 1954, defiende e4 con c2 para reubicar luego esta pieza) 4…Cc6 5.0–0 (5.Ac2 era consecuente con 3.c3) 5…d5 6.e5 Cd7 7.Ab5 (va a defender e5 con una idea estratégica diferente) 7…a6 8.Axc6 bxc6 9.d3! (para limitar a Ac8) 9…Ae7 10 Te1 0–0 11.c4! (la partida antecedente continuó: 11.Cbd2 a5 12.Cf1 a4 13.Cg3 Da5 14.Dc2 Aa6 y las negras están mejor: Pinter, E.-Schwarhofer, C. Viena 2014) 11…f6?! (11…a5!? sería un plan de juego natural) 12.exf6 Axf6 13.Cc3 Cb6 14.Ca4! Cxa4 15.Dxa4 Dd6 16.cxd5! (¿por qué solucionar el problema de los peones doblados en la columna c?) 16…cxd5 17.Af4 (resulta que la Dama ganó la fila 4 para apoyar esta excelente jugada) 17…Db6 18.Te2 Ae7?! (mejor era 18…a5!? para mantener la defensa activamente) 19.Ae5 Db5 (19…Db4 20.Dxb4 cxb4 21.Tc1 y las blancas están mejor) 20.Dg4 Tf7 21.Td1 (necesario para defender d3) 21…Af8 22.Dh3 Ae7 23.Dg3 (interesante maniobra que libera el cuadro g4) 23…d4 (de interés era 23…a5!?) 24.h4 h6? (preferible era 24…Ab7) 25.Ch2! (con muchas ventajas) 25…h5 (para impedir Cg4) 26.Dg6 c4 27.dxc4 Dxc4 28.Tc2 Dd5 (intentando activarse pero ahora…) 29.Cf3 (mantiene fácilmente gran ventaja) 29…Ab7 30.Txd4 Dxa2? (para utilizar la fila 1, pero esto no ayuda en nada) 31.Tc7! Da1+ 32.Rh2 Axf3 33.Tf4! Taf8 34.Tc8! (las Torres negras están sobrecargadas en la defensa) 34..Tf6 35.Txf6 Axf6 36.Axf6 Txc8 37.Dxg7++