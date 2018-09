TRISTEZA. El fútbol, como todos los deportes, y tantas cosas de la vida, produce alegrías y tristezas. Y cuando se trata del deporte más universal del planeta, pues no faltan. Empezamos con una nota triste en un país de nuestra región: Colombia en pleno lamenta la decisión del técnico argentino José Pekerman de concluir su período como seleccionador nacional tras guiar al equipo cafetero por casi siete años, según lo informó la agencia Prensa Latina (Prela). Numerosos mensajes de agradecimiento inundaron diversas plataformas mediáticas luego de conocerse el anuncio realizado en conjunto por el propio entrenador y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. Gracias a toda la gente, estoy muy feliz de haber participado de esta charla, a la altura de lo que es la Selección. Siempre el equipo es lo más importante. En cada gol y cada triunfo con esa camiseta tan hermosa quise abrazar a cada colombiano, expresó el estratega de 69 años. Pekerman agradeció el cariño del pueblo colombiano y aseguró que no hablará sobre por qué tomó esta decisión de irse. No voy a decir por qué renuncié. Simplemente reitero lo que dije cuando llegué por primera vez: unión y apoyo a la selección de este país. Como dijo el Presidente, no hubo motivos ni diferencias económicas, indicó. Por su parte el máximo responsable de la FCF le hizo saber que estamos muy tristes por esta decisión, se lo vamos a agradecer toda la vida, pues usted engrandeció el nombre. De igual forma reconoció que la Federación no tiene ningún Plan B ni Plan C. Estamos asimilando esta decisión. Uno de los jugadores emblemáticos de la era Pekerman, James Rodríguez, a quien hizo debutar en el equipo y lo convirtió en estrella, escribió un emotivo mensaje en Twitter para agradecerle. Nos devolviste la fe y la ilusión de ser los mejores. Me has hecho creer que soy mejor de lo que pensaba. Con tus consejos crecí a todo nivel. Te deseo lo mejor para lo que viene, José. Serás siempre mi mejor maestro, señaló el mediocampista del Bayern Múnich. Pekerman condujo al combinado colombiano a dos mundiales consecutivos, en los que logró la mejor actuación histórica del país. En 2014 avanzó hasta cuartos de final, en que cayó ante el anfitrión Brasil y recientemente en Rusia 2018 condujo al conjunto hasta los octavos de final, instancia en la que cayó por penales frente a Inglaterra. Llegó al banquillo de Colombia en enero de 2012 y en 74 partidos consiguió 41 triunfos, 17 empates y 16 derrotas, para un balance de más del 63 por ciento de efectividad.

LINDO GESTO. Es alentador, se podría decir bello, cuando un deportista reconoce los méritos de otro. Vamos, adiós a los celos. Es lo que acaba de ocurrir, siempre también según PL, con el centro español de los Spurs de San Antonio, Pau Gasol, al elogiar la carrera de su excompañero de equipo Emanuel Ginóbili, quien anunciara su retiro del baloncesto el pasado 27 de agosto. Manu es un jugador magnífico, excepcional, con una carrera increíble, que ha marcado una época, ya no solo en Argentina sino en el baloncesto mundial, afirmó en Madrid el mayor de los hermanos Gasol durante la presentación de su libro Bajo el aro. Le tengo un cariño especial. Es un hombre hecho y derecho, digno de admiración, que lo ha dado absolutamente todo, que ha jugado hasta los 41 años, un ejemplo a seguir y que espero que inspire a muchísimos jóvenes en Argentina y fuera, aseguró. También descartó un pronto retiro y aseguró encontrarse centrado en tener un buen año en la liga superior de baloncesto de Estados Unidos (NBA, por sus siglas en inglés). Sé que llegará, en una fecha cercana supongo, lo que me planteo ahora y en lo que pongo el foco es que voy a disfrutar al máximo de esta temporada. El pívot de 38 años aseguró que desea .seguir dándolo todo, marcando la diferencia y disfrutando de lo que amo, pero reconoció que a medida que pasan los años es cada vez más complicado pensar en una retirada en España. Gasol llegó a la NBA en 2001 y transitó por Grizzlies de Memphis (2001-2007), Lakers de Los Ángeles (2007-2014) y Bulls de Chicago (2014-2016) antes de recalar en la disciplina de San Antonio bajo la dirección del mítico entrenador Greg Popovich.

ALGO MÁS QUE TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE. El jugador Marcelo Martins pidió a los aficionados tener paciencia y confianza en el nuevo proceso de la selección boliviana de fútbol, que dirige el técnico venezolano César Farías. Y dijo que son importantes los juegos ante escuadras mundialistas, sobre todo para los jugadores de la categoría Sub-23. (Rafael Pérez Valdés)