Cuba conquistó el oro y el único boleto en disputa al Campeonato Mundial de la FIVB 2019 al imponerse a República Dominicana 3-0 (25-16, 25-15, 25-20) en el Torneo Norceca Sub-21 Masculino de Voleibol.

En su partido más coherente del evento, estable nivel como eficiencia en el recibo y saque, los locales mejoraron el bronce que Cuba obtuvo en el pasado evento en Gatineau 2016, donde lideraron Estados Unidos y Canadá en ese orden.

Para los dominicanos fue su segundo metal en la historia de la categoría, pues en 1998 también lograron plata.

En el Coliseo de la Ciudad Deportiva fueron aplaudidos los quisqueyanos por la resistencia que intentaron hacer a los de casa, pero infructuoso ante un plantel que fue mostrando cada vez más consistencia y que atrajo a la instalación capitalina a un público que con banderas cubanas festejó cada punto hasta coronarse sellar el duelo que lo convirtió campeón.

Los anfitriones aventajaron a sus combativos adversarios en ataque (38-28) y servicio (9-3), fueron inferiores en bloqueo (5-8), pero cometieron solo 12 errores no forzados por 23 los visitantes.

El opuesto José Carlos Romero resultó el máximo anotador con 16 y le siguió el punta Julio Cárdenas con 12, mientras por los dominicanos Bayron Valdez con 15 de nuevo fue el caballo de batalla de su equipo.

Jesús Ángel Cruz, entrenador local, señaló que «no hubo ninguna laguna, algunos momentos malos normal en esta edad, pero nunca soltamos el cordel del partido, desde que empezó lo llevamos de la mano y mantuvimos la intensidad, que no fue así frente a ellos mismos en el set incial del duelo en el grupo A, como con Canadá en la semifinal, pero esta noche todo lo contrario porque sabíamos que nos jugábamos la clasificación al Mundial».

«La generación actual del equipo nacional es muy buena y esperamos esta se le sume pues también tiene talento y a medida que esto se haga realidad con los que sigan ascendiendo podemos aspirar a insertarnos en el nivel mundial, al pueblo, a quienes nos siguen que tengan confianza de la juventud que hay en la Escuela Cubana de Voleibol, que ha tenido momentos difíciles, pero no ha desaparecido nunca, aseguró».

Por su parte el joven Romero manifestó que «el entrenador nos recalcó que por haberle ganado a los dominicanos en el grupo no podíamos confiarnos porque ellos venían con ánimo y deseos de seguir triunfando, que hiciéramos todo fuerte, el juego de nosotros y así salió, y nos sentimos felices porque es el resultado de tanto entrenamiento y sacrificios».

José Dante Mañón, DT dominicano expresó emocionado que «es una plata que nos sabe a oro, en la historia nunca le habíamos ganado a Estados Unidos en un Norceca, a pesar del tamaño de mis muchachos con los de ellos y Cuba, se tienen que esforzar doblemente, y otros detalles se unen y van saliendo, Bayron, el mejor atacador del torneo, ya hoy se observaba agotado como los estadounidenses frente a Canadá».

«Este fue un torneo con muchos juegos y muy corto, solo descansan los que avanzan directos a semifinales, y en realidad hoy la fatiga ha sido el factor principal en contra del desempeño de mi equipo», agregó.

Bayron, el capitán de los quisqueyanos, expuso que «fue un torneo de excelente nivel, no pudimos ganar el título pero hoy se hizo lo que se pudo, estamos un poco cansados, pero eso no es excusa, aunque quería ganar, no me conformo con nada, sin embargo no puedo negar que me voy feliz con esta medalla y tengo que estar orgulloso de ella».

José Carlos Romero, el Jugador Más Valioso Sub-21

El cubano José Carlos Romero, del equipo campeón, terminó como el mejor opuesto y nominado el Jugador Más Valioso del Torneo Norceca Sub-21 Masculino que se desarrolló en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.

Su compatriota Julio C. Cárdenas y el dominicano Bayron Valdez resultaron los más destacados en el ataque en ese orden, mientras en bloqueo se distinguieron Akeil Williams, de Barbados, y Fynnian McCarthy, de Canadá.

El dominicano Erick B. Villar se adueñó de los premios como mejor líbero y en el recibo, los estadounidenses Jaylen Jasper en el servicio y Blake Crisp en el pase, y el nicaragüense Jordan Carcache en la defensa.

Bayron redondeó su gran faena al liderar a los máximos anotadores con 113 puntos (95 ataques, 3 bloqueos y 15 servicios), el único que sobrepasó el centenar de unidades.

Por equipos tras los dueños del podio -Cuba, República Dominicana y Canadá- se ubicaron Guatemala, Haití, Nicaragua y Barbados. (Por Lisset Isabel Ricardo (guajira@inder.cu) en Jit)