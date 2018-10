En un abarrotado estadio José Ramón Cepero, insuficiente para la afición de la central provincia, los del oeste de Cuba igualaron el cotejo histórico a 15 victorias por bando.

Un imparable del santiaguero Edilse Silva con el tunero Jorge Jonhson en tercera base dio la primera anotación en la parte baja de la entrada inicial para los de oriente.

En la segunda un error en tiro del receptor artemiseño Andy Cosme abrió las puertas del home al local Humberto Morales para la segunda rayita de los del este.

Occidentales igualó las acciones en la sexta entrada con dos anotaciones remolcadas por el capitalino Oscar Valdés y el pinero Jhony Hardy.

Una entrada más tarde los del oeste agregaron otras tres carreras gracias a conexiones del espirituano Yunier Mendoza, el artemiseño Yoan Moreno y Oscar Valdés quien remolcó su segunda del choque.

En la parte baja de esa entrada, el tunero Yordanis Alarcón disparó cohete al jardín izquierdo para impulsar la tercera de los orientales y poner el 5-3 en la pizarra del Cepero.

En la novena entrada los de este de Cuba marcaron la cuarta por intermedio del holguinero Marnolkis Aguiar para el 5-4 definitivo.

La victoria fue a la cuenta personal del artemiseño Geonel Guitiérrez, mientras que el revés recayó sobre el holguinero Rubén Rodríguez.

Tras este fin de semana de fiesta beisbolera el campeonato cubano dará inicio a su segunda fase con los enfrentamientos entre Ciego de Ávila vs Las Tunas, Villa Clara vs Industriales y Holguín vs Sancti Spíritus, siempre en casa de los primeros. (PL)