| oscar@granma.cu en Granma

Ahora si no cabe más nadie en el apartamento de lujo de la tabla de posiciones de la 58 Serie Nacional. Un cuarteto de inquilinos comparte la preciada morada que hasta ayer era propiedad exclusiva de Ciego de Ávila. Aunque a decir verdad, el cacique de esta familia es Villa Clara, que tiene un mejor promedio de victorias y derrotas que sus acompañantes.

Con ellos está Industriales, ganador ayer por nocao del ya eliminado bicampeón nacional, maniatado por Adrián Sosa durante los siete capítulos que duró ese choque. El diestro azul permitió cuatro jits, ponchó a tres y dio dos bases. El otro con residencia en la cima es el elenco que ha vestido de lujo a la temporada, Holguín.

Para los holguineros fue vital devolver el golpe del día anterior a los cienfuegueros. En el partido, celebrado en el municipio de Cruces, Maikel Cáceres dio cuatro jits, incluyendo un doble, en seis turnos para ser nuevamente el líder de los bateadores (420) de la justa, mientras que Wilson Paredes ganó su octavo juego en la contienda y es también puntero, pero en el casillero de ganados.

La doble victoria espirituana en el Guillermon Moncada frente a Santiago de Cuba catapultó a los gallos hasta la zona de comodines en un séptimo escaño, por delante de los santiagueros que la pasada semana eran tercero y ahora son octavos.

Los indómitos batallaron para no sucumbir en casa, pero salieron muy mal parados del primer desafío de la jornada, pues tras empatar en el noveno con racimo de cuatro, con el aderezo del jonrón de Gelkis Jiménez inaugurando ese acto, soportaron ocho en la décima entrada, cuando sus lanzadores, sin toque de bola mediante por parte de los espirituanos, toleraron cuatro sencillos y dieron tres boletos de manera consecutiva.

De la zona de comodines se cayó Artemisa al perder otra vez con Villa Clara, en un desafío en el que pelearon sí, pero una pésima defensa, no solo por los cinco errores que van a las hojas de anotación, sino por serias lagunas tácticas a la defensiva, echó por tierra sus aspiraciones. En estos momentos aparecen en el noveno escaño, igualados con la Isla de la Juventud, equipo al cual le ganó la subserie entre ellos.

Los Piratas, que jugaron en Yateras ante Guantánamo, aprovecharon tres boletos, un error, un pelotazo y tres jits para facturar las seis del octavo. El racimo les aseguró un importante triunfo que los mantiene en la lucha por las series de comodines en busca de las otras dos plazas para la siguiente fase.

Mayabeque había llegado a Camagüey con racha ganadora, pero allí los llamados huracanes de la campaña, como dijera el meteorólogo Rubiera, han perdido en organización e intensidad, y cedieron por segundo día consecutivo. Un buen desempeño de la parte alta de la alineación agramontina, tercero, cuarto y quinto bate, congelaron los vientos mayabequenses. Los ocupantes de esos turnos, Alexander Ayala, Yoel Darcés y Jorge Cardosa, compilaron cuatro imparables en 11 veces al bate, anotaron cuatro e impulsaron seis de las nueve carreras de su equipo. Los huracanes el lunes eran uno de los integrantes del cuarteto vanguardista y ahora se fueron hasta el sexto.

Pero todo este movimiento telúrico del martes 2 de octubre del 2018 en la actual campaña beisbolera, se lo debemos a Las Tunas, una novena que sigue siendo atracción y que desde la pasada contienda nos hace vibrar en cada una de sus salidas. Los Leñadores fueron los que bajaron a los avileños de la cumbre al vencerles por segundo día consecutivo.

Por cierto, ya con el compromiso particular 2-0 a favor de los tuneros, esta es la tercera vez consecutiva en nuestros clásicos del deporte nacional, que Ciego de Ávila no puede ganar en el cotejo particular ante los dirigidos por el carismático y combativo mentor Pablo Civil. Los tuneros son quintos, a solo medio juego de los que viven en el apartamento de arriba de la tabla de posiciones.

Y más reñida no puede estar la campaña. A solo cuatro jornadas de poner fin al calendario de la primera vuelta, sabemos menos que antes de cómo pudiera quedar el borde delantero, es decir los cuatro primeros que tendrían clasificación directa y mucho menos de los otros cuatro, que jugarían las series de comodines.

Por último, aun cuando fue un juego de eliminados, Pinar del Río doblegó a Matanzas, pero con una nota que vale apuntar. Del brazo derecho del lanzador Frank Luis Medina se ancló ese match, pues el vueltabajero en ocho completas permitió solo tres jits, ponchó a tres, dio un solo boleto y golpeó con sus envíos a dos bateadores rivales. Tras esa labor, Medina es hoy el mejor pitcher de la temporada en promedio de carreras limpias por juegos de nueve entradas, con excepcional 1.48 y un índice de jugadores embasados por partido de 1.17. Su faena estuvo respaldada por una ofensiva de 15 inatrapables, destacándose el designado Lázaro Emilio Blanco, quien en cuatro turnos pegó dos dobletes para empujar tres y anotar dos.

Guillermón Moncada C H E SSP 000 200 012 8 13 12 1 SCU 000 001 004 3 8 13 2 G: Javier Vázquez (3-2). P: Osmedi García (1-1). Jrs: Orlando Acebey y Gelkis Jiménez

Guillermón Moncada C H E SSP 6 6 1 SCU 4 13 5 G: José e. Santos (1-0). P: Yoandri Montero (2-4)

Cruces C H E HOL 020 012 321 11 20 1 CFG 000 001 230 6 14 2 G: Wilson Paredes (8-0). P: Yasiel Morales (5-4). Jrs: Geidy Soler, Franklin Aballe y Pavel Quesada

Yateras C H E IJV 100 000 060 7 11 0 GTM 000 011 003 5 8 1 G: Jonathan Carbo (4-4). P: Yeudis Reyes (1-3). Jrs: Robert L. Delgado, Luis A. Sánchez y Pedro Revilla

Florida C H E MAY 120 000 210 6 13 1 CMG 300 132 00x 9 10 1 G: Sergio Guerra (2-0). P: Darián Alonso (2-2). JS: Ramón Roble (1). Jr: Rangel Ramos, Alexander Ayala y Jorge Cardosa

Victoria de Girón C H E PRI 300 110 200 7 15 1 MTZ 000 000 000 0 3 1 G: Frank L. Medina (3-4). P: Elier Carrillo (0-4)

Julio A. Mella C H E CAV 010 000 00 1 LTU 003 500 0 8 G: Moreno (). P: Jr: Humberto Morales

Mártires de Barbados C H E IND 500 320 0 10 12 0 GRA 000 000 0 0 4 1 G: Adrián Sosa (3-1). P. Joel Mojena (5-2). Jr: YordanisSamón

26 de Julio C H E VCL 001 042 110 12 15 2 ART 000 004 200 6 10 5 G: Alaín Sánchez (5-2). P: Yulieski González (3-3). JS: Pablo Guillén (3). Jr: YurienVizcaino

TABLA DE POSICIONES GENERAL EQUIPOS JJ JG JP AVE DIF VCL 38 23 15 605 — CAV 40 24 16 600 — HOL 40 24 16 600 — IND 40 24 16 600 — LTU 41 24 17 585 0.5 MAY 39 22 17 564 1.5 SSP 39 21 18 538 2.5 SCU 39 21 18 538 2.5 ART 38 19 19 500 4 IJV 40 20 20 500 4 PRI 39 17 22 436 6.5 CMG 39 16 23 410 7.5 GRA 39 16 23 410 7.5 CFG 38 15 23 395 8 GTM 41 15 26 366 8.5 MTZ 38 13 25 342 11

CALENDARIO DE REPROGRAMACIÓN DE LOS JUEGOS SUSPENDIDOS O SELLADOS