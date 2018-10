Por GIOVANNI MARTÍNEZ

Su nombre oficial es Alberto J. Armando, pero es más fácil llamarle La Bombonera al emblemático cuartel de uno de los clubes más importantes de Argentina, Boca Juniors.

Diego Armando Maradona hace años definió a este recinto como “El templo del fútbol mundial”. Igualmente, diversas glorias del deporte como Pelé, Zico e Iniesta, entre otras, han declarado que en este sitio se vive una experiencia única e incomparable.

Incluso, los rivales han tenido que quitarse el sombrero ante tal poderío, pues se dice que la cancha vibra durante los partidos, un ingrediente extra del que no se conoce en otras latitudes futboleras y que al parecer, tiene que ver con su arquitectura, pues tiene forma de D, con tres lados compuestos de tres bandejas ligeramente curvas, y un cuarto completamente vertical, que se compone de una estructura sencilla y aislada que no tiene relación con el diseño del resto, debido a que originalmente el diseño abarcaba el doble del espacio que finalmente pudo ser utilizado. La razón fue que se debía construir el nuevo estadio en el mismo solar donde se encontraba el anterior, de madera y mucho más pequeño. Luego, al levantar uno grande en un predio tan reducido, fue necesario edificar las bandejas muy juntas una sobre otra, y las superiores se encuentran muy adelantadas con respecto a las inferiores, creando una pendiente pronunciada y poco común. De ahí que se diga que “La Bombonera no tiembla, late”.

Sin dudas, para una nación que respira fútbol en toda su geografía, el premio a este coliseo fenomenal constituye también un homenaje a la afición del país sudamericano, considerada una de las más apasionadas del orbe.