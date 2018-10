Ciego de Ávila se recuperó de la inesperada barrida que sufrió ante Las Tunas y le pasó la escoba a Industriales, para conseguir un cupo directo rumbo a la segunda fase de la 58 Serie Nacional de Béisbol.

La tropa dirigida por Roger Machado se ratificó como el mejor equipo que históricamente le juega a los capitalinos, al ser el único que los supera en el desafío particular. Los Tigres obtuvieron su triunfo 27 con pizarra de 8-2. Dachel Duquesne ganó su sexto juego. Abdel Civil y Stayler Hernández conectaron cuadrangulares.

Holguín también certificó su pase directo a la segunda parte del torneo, con una victoria increíble ante Mayabeque. Los Huracanes tenían el triunfo en el bolsillo, pero un error en fildeo del jardinero izquierdo Denis Laza sobre un fly inofensivo (presumible último out del juego) permitió el empate de los nororientales en el noveno capítulo.

En la regla Ibaf, los Cachorros firmaron el éxito de 7-6 después de que el relevista Alyanser Álvarez propinara tres pelotazos consecutivos. La selección de Noelvis Rodríguez concretó una actuación sobresaliente y con 27 victorias aseguró la clasificación.

Mayabeque (24-19) está asegurado entre los comodines, aunque si gana los dos juegos que le restan, con una remota combinación de resultados, pudiera acceder de manera directa. Sea cual sea el resultado, los alumnos de Vannoy Arado merecen todo el reconocimiento porque han sido el equipo revelación del torneo.

Las Tunas (26-18) no pudo aprovechar al sotanero Matanzas y cayó por la mínima (8-9). Yaniel Blanco obtuvo su quinto éxito, apoyado por el cuarto salvamento de Armando Dueñas. Yosvany Alarcón, Yariel Duque y William Luis conectaron jonrones.

El segundo partido entre ambos conjuntos fue sellado a causa de la lluvia. Este lunes se reanudará el encuentro y una victoria tunera les garantizaría a los Leñadores el tercer cupo directo.

Villa Clara (25-17) dividió honores en dos duelos bien cerrados ante Granma. A primera hora, un imparable de Yandry Canto en el noveno inning dio victoria de 4-3 a los anaranjados. Ronny Valdés fue el lanzador ganador.

En el segundo desafío, los Alazanes empataron en la última entrada y decidieron el pleito 3-2 en regla Ibaf. Este descalabro obliga al equipo de Eduardo Paret a obtener dos de tres victorias en los partidos pendientes ante Matanzas y Camagüey para llegar a 27 y conseguir el pasaje directo.

El elenco del centro del país está perdiendo dos de los tres encuentros, por lo que tendrá que realizar una tarea titánica. Si solo gana un juego e Industriales (25-19) vence a Santiago de Cuba, entonces los capitalinos serían los clasificados porque barrieron a Villa Clara.

Santiago de Cuba garantizó un puesto entre los comodines con la victoria de 7-2 ante Isla de la Juventud. Ulfrido García consiguió el tercer éxito, apoyado por el segundo salvamento de Alberto Bicet. Marlon Serrano y Dasiel Sevilla pegaron bambinazos.

Sancti Spíritus sufrió un costoso revés de 5-6 ante Guantánamo. Los Gallos (22-21) garantizarán un puesto entre los ocho primeros si ganan los dos juegos pendientes. Incluso, una sola victoria conjugada con una derrota de Artemisa (20-22) en uno de los tres duelos que le restan también los clasifica. El nocaut que le propinó Pinar del Río a los Cazadores prácticamente los sacó de la competencia.

Por su parte, la única posibilidad de Isla de la Juventud (22-22) es ganar el juego que le resta y esperar dos derrotas de espirituanos y artemiseños, porque en caso de empate perdió la subserie ante ambas escuadras.

Todo apunta a que el octavo pasajero rumbo a los comodines será Sancti Spíritus, aunque el veleidoso terreno dirá la última palabra.

El campeonato se ha caracterizado por una extrema paridad. Cuando restan varios partidos pendientes solo hay dos equipos clasificados. ¿Quiénes conseguirán los dos pasajes que restan? ¿Cuáles serán los enfrentamientos en los play off de comodines? Hasta el último out no se sabrán todas las respuestas.

Lo mejor de la jornada: El decimoquinto jonrón de Pedro Manuel León, quien estableció récord para una primera fase de 45 juegos. Lo peor de la jornada: El error de Denis Laza que privó de la victoria a Mayabeque frente a Holguín.

Por: Duanys Hernández Torres (duanysh@inder.cu)

En Jit