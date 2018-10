CASI SIEMPRE OCURRE que la frecuencia de publicación de la revista BOHEMIA impresa impide que tengamos mejor oportunidad para refrendar en sus páginas la actualidad beisbolera, algo así como que estamos obligados a batear avisados sobre el papel o de lo contrario hacer las veces de gurú y adelantarnos a los acontecimientos. Por eso escribimos para la edición en curso -con fecha de ver la luz el 12 de octubre-, que en el cierre de la primera etapa clasificatoria la tabla de posiciones estaba al rojo vivo. Cuando restaban alrededor de ocho juegos para cada uno de los 16 equipos, eran más de 10 los que todavía tenían opciones reales de alcanzar al menos un cupo para la lucha por el comodín. Esta estructura mostró desde su primera aparición que la expectativa se multiplica en dos direcciones: primero, por estar en el pelotón de los cuatro de arriba y, segundo, por incluirse en los puestos del cinco al ocho. En la variante inicial no estaba nada claro al momento de escribir esta nota, porque entre el líder de la tabla y el séptimo lugar había una mínima diferencia de dos juegos y medio, mientras que tampoco se podía vaticinar quiénes protagonizarían los miniplay off de comodín. Lo que sí es seguro es que Matanzas culminará la peor temporada de los últimos ocho años, desde que Víctor Mesa tomó las riendas del equipo y lo convirtió en un habitual en los podios de premiaciones. En fin, quiero detenerme en los sucesos que desde mi percepción han marcado la parte inicial de la temporada, más allá de lo que ocurra finalmente. Son argumentos que no merecen que el viento se los lleve.