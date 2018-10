Si Villa Clara gana el juego sellado el próximo jueves ante Matanzas (está perdiendo 0-2 en la primera entrada) obtendría el cuarto pasaje directo rumbo a la segunda fase con balance de 27-18.

En caso de que pierda el desafío, y Mayabeque gane los dos juegos que le restan se produciría un triple empate en el cuarto lugar entre estos dos conjuntos e Industriales con 26-19. Le tocaría decidir al enrevesado sistema de desempate TQB.

La opción de clasificación directa para el equipo de Rey Vicente Anglada pasa por una derrota de Villa Clara, y al menos una de los Huracanes porque estos ganaron 2-1 el tope particular ante los capitalinos. ¿Quién se llevará el último pasaje?. No hay nada decidido hasta el último out.

Este miércoles se enfrentan Isla de la Juventud-Matanzas y Cienfuegos-Sancti Spíritus. Una victoria de los Gallos les garantiza el octavo puesto, y el play off de comodines. ¿Picarán en un partido decisivo?.