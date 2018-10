Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

Foto www.norceca.org

La actuación de la formación cubana de voleibol, clasificación masculina, convence a los entendidos reunidos en el Domo de Guatemala, escenario de la Copa Panamericana.

En la cita que marca un punto del camino hacia la liza mundial de la categoría sub 23 los paisanos derrotaron a México 3X0 (28X26, 25X17, 25X16) para seguir invicto en la competencia bienal cuyo tramo decisivo ocurrirá este fin de semana.

Según informaciones procedentes de la sede, luego de tres días de competencia el seleccionado del país continúa con record perfecto de 3-0 y 15 puntos, asegurando un lugar en las finales del domingo; México cae a 1-1 y cinco puntos. Los aztecas tomaron la iniciativa en el primer set. Apagaron, un tanto, la ofensiva cubana por causa de la precisión en el bloqueo. Así lograron ventaja en el primer y segundo tiempo técnico (8-6, 16-13). México no pudo sellar el primer set tras perder dos puntos de sets para un emocionante cierra de 28-26 para el equipo caribeño. Mientras los caribeños, tomaron el mando con fuerte ataque y deteniendo a los mexicanos con sólido bloqueo.

Los sublíderes del certamen en 2016 alcanzaron gran ventaja en ataques y bloqueos: 41-28 y 14-4, respectivamente. Ambos equipos sumaron 4 puntos mediante el saque. Cuba permitió 23 puntos por errores mientras que anotó 19 puntos por inexactitudes del rival. Cuatro jugadores colectaron dígitos dobles, Miguel López (14 puntos), Osniel Melgarejo (11 puntos), José Masso (10 puntos) y Roamy Alonso (10 puntos). Diego González encabezó la ofensiva azteca con una decena de unidades en el ataque, seguido por Miguel Sarabia con 9 puntos.

El calendario de la justa declara que la representación del país Cuba (3-0) descansa este jueves y México (1-1) se enfrenta a Perú (0-3).

Opiniones

“Empezamos un poco inestables y México aprovechó muy bien, afortunadamente nos repusimos” dijo Adrián Goide el capitán de Cuba. “Mejoramos nuestro servicio, después le siguió el bloqueo que se fue ajustando para conseguir la mayoría de puntos. Estamos cometiendo errores en cosas básicas y hay que mejorar” agregó.

“Empezamos un poco inestables y México aprovechó muy bien, afortunadamente nos repusimos” dijo Adrián Goide el capitán de Cuba. “Mejoramos nuestro servicio, después le siguió el bloqueo que se fue ajustando para conseguir la mayoría de puntos

El capitán de México Diego González dijo que les hizo falta muy poco para cerrar el primer set: “Nuestra comunicación fue muy buena en el inicio, no logramos constancia. Hay que jugar más con el bloqueo y no siempre con el ataque. No fue sencillo jugar ante Cuba que es un equipo muy fuerte y con bloqueo alto. Seguiremos luchando y practicando”.

Nicolás Vives entrenador del equipo cubano dijo estar satisfecho y agregó: “Los muchachos se han desempeñado muy bien; hoy trabajamos mejor en el bloqueo y hay que seguir jugando con el saque que es una de nuestras armas. Lo más importante es jugar, en el inicio es normal que se relajen pero al final salimos con la victoria”.

José Luis Martell entrenador de México señaló: “Fue muy reñido el primer set, sabemos que Cuba es muy fuerte pero pudimos encontrar sus pocas debilidades para darles batalla. Lastimosamente se nos fue en dos oportunidades porque se debe estar doblemente concentrados a partir del punto 20. Los otros dos sets hice variaciones en el cuadro porque buscamos que todos jueguen. Esta es su primera vez compitiendo a nivel internacional y debemos mantener una continuidad en el trabajo”.

Una nueva inesperada

El conjunto de Nicaragua derrotó a Perú en cinco sets 3X2 (23X25, 25X22, 25X18, 24X26, 15X10). Este fue el primer triunfo de Nicaragua en el evento, para un record de 1-1 y tres puntos. Perú aún no sonríe al finalizar los cotejos; y solo acumula dos puntos.

Uno de los pareceres sobre el cotejo señala que la victoria de los incas fue dramática: “Ganó el primer set recuperándose extraordinariamente de un déficit de seis puntos (5-11). El segundo tramo fue muy parejo, los puntos se repartían para ambos lados; en el segundo tiempo técnico que Nicaragua logró ventaja 18-15 que Perú presionó para superar tras empatar 22-22 puntos. Los nicas tuvieron mayor seguridad, logrando mantenerse arriba por cómoda ventaja en el tercer set. Perú extendió las acciones al desempate ganando el cuarto parcial luego de perder dos puntos de set mientras que Nicaragua fue el que celebró su primer triunfo.

Nicaragua pudo controlar a Perú con enorme ventaja en el bloqueo por 16-5, en tanto que Perú encabezó el ataque 61-52. Ambos equipos anotaron 3 puntos de servicio, Nicaragua cometió 32 errores no forzados y Perú finalizó con 41. El opuesto Denis Garcia lideró a Nicaragua con 25 puntos incluyendo 23 ataques, seguido por el atacante de esquina Jonny Zeledon con 21 puntos:17 ataques y 2 puntos de servicio. Por Perú, el atacante de esquina Maikel Jaramillo fue el máximo anotador del juego con 29 puntos incluyendo 26 ataques, 2 bloqueos y un punto de servcio; y Sebastián Calvera anotó 22 puntos de ataque.

Este jueves, Nicaragua (1-1) se enfrenta a Guatemala (1-1) y Perú (0-3) a México (1-0).

Jonny Zeledón uno de los máximos anotadores de Nicaragua dijo que no fue un juego fácil “Perú atacó fuerte pero nosotros pudimos superarlos. Nuestro mayor atributo fue controlar el servicio para que ellos se descontrolaran, además nuestro ataque fue efectivo. Nos desconcentramos mucho y es algo que debemos mejorar”.

Por su parte el acomodador de Perú Orlando Aguilar dijo que su equipo es joven. “Nos hace falta experiencia, definir los puntos de cierre, remontamos con muchas ganas y alegría. Estamos satisfechos, tenemos buen espíritu en la cancha y jugamos muy unidos”, puntualizó.

El entrenador de Nicaragua Osman Hernández indicó: “Fue un esfuerzo de equipo. Perú mostró un juego diferente, más aguerrido y nos complicó las cosas. El bloqueo nos funcionó muy bien, algo que normalmente no hacemos, controlamos a sus tres jugadores fuertes y eso logró que poco a poco lográramos el triunfo”.

Edwin Jiménez dirigente de Perú dijo que el desempeño de su equipo fue muy bueno. “Estos muchachos están desarrollándose como jugadores, están creciendo y a veces la ansiedad de cerrar los sets nos puso en situaciones difíciles: La falta de experiencia pesó. Hemos estado arriba, hubo variantes tácticas que fueron muy rápidas y mis jugadores respondieron, se sigue luchando”.