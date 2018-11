SUÁREZ, CONVINCENTE ARIETE. Todavía falta por tasar muchas historias sobre la liga española de fútbol y, quizás, la afición disfrute mejor en la próxima jornada del clásico Barcelona-Real Madrid, encuentro que paraliza a España y otros parajes del orbe. Con Messi en las gradas por lesión, le tocaba exponer y acariciar la esférica con precisión a sus compañeros del equipo culé. Sobresalió en el empeño la perseverancia del delantero Luis Suárez. Otra vez fue consecuente en cuanto a voracidad y vigor ofensivo. Y ello le propició anotar tres balones en la casa rival. “Hicimos un buen trabajo defensivo. Dejaron espacios y sentenciamos a la contra. Casi todas las temporadas les he marcado, pero lo importante es que el equipo gane. Venía de una semana significativa con el nacimiento de mi tercer hijo. Me acompañó mi familia y eso es trascendental para mí”, comentó. Por último, habló sobre la ausencia de Messi: “Leo es un plus, es el mejor del mundo. A nivel de equipo tenemos que estar orgullosos. Demostramos que somos un gran equipo a nivel general con un gran entrenador y eso es importantísimo”, concluyó.

TEMPRANO SOBRE LA DUELA. Tan pronto enero confirme su llegada, subirán el tono de la ejercitación los colectivos técnicos mundialistas de balonmano. El XXVI campeonato del orbe se efectuará, conjuntamente, en Alemania y Dinamarca, del 10 al 27 de enero. Veinticuatro selecciones de cinco confederaciones continentales competirán por el título, cuyo actual portador es el equipo de Francia, vencedor del Mundial de 2017. Los inquilinos de los apartados son: A (Francia, Rusia, Alemania, Serbia, Brasil y Sudcorea). B (España, Croacia, Macedonia, Islandia, Bahréin y Japón. C (Dinamarca, Noruega, Austria, Túnez, Chile, Arabia Saudita. D (Suecia, Hungría, Catar, Argentina, Egipto, Angola). El XXIV clásico universal para damas se celebrará en Japón, del 30 de noviembre al 15 de diciembre de 2019. También comparecerán dos docenas de selecciones nacionales de cinco confederaciones continentales. Francia es el campeón defensor. Tanto el Campeonato Panamericano como los Juegos Deportivos Panamericanos son los encuentros de América que conceden visas para las lides más jerárquicas de la especialidad. Para el evento continental (JDP) que acogerá la capital peruana del 24 de julio al 3 de agosto todavía no están clasificados todos los equipos. En el masculino ya están en el organigrama el representativo anfitrión y las selecciones de Perú, Brasil, Argentina, Cuba, Puerto Rico y México. En el femenino conforman el esquema Perú, Brasil, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. En ambos casos faltan las definiciones entre Estados Unidos y Canadá, y el resultado del torneo de repechaje.

SANCIONA LA FIVB…DE NUEVO. Con cierta frecuencia cambia a escala universal el paisaje del voleibol, pues la federación internacional de esa disciplina (FIVB) pretende adjudicarse la calificación de mayor protagonista en cuanto a colmar de espectacularidad los escenarios. ¿Y ahora cómo se comportará? fue la pregunta recurrente en el orbe, cuando anunciaron que proyectaba un nuevo camino para integrar el organigrama del jolgorio deportivo que ocurrirá en Tokio, la capital de Japón, en 2020. Y ya los rumores son realidades. La FIVB ha oficializado una nueva forma de llegar a los Juegos Olímpicos. Ahora solo tres torneos ofrecerán tránsito para la fiesta deportiva cuatrienal que acogerá la Arena de Ariake, del 25 de julio al 9 de agosto. Y todos se disputarán en el 2019. La clasificación para los 11 equipos restantes, aparte del anfitrión, ocurrirá de la siguiente manera. Torneo mundial: Este será el equivalente a la Copa Mundo y otorgará un total de tres cupos directos. Se disputará a inicios de 2019 (enero o febrero) y reunirá a un total de 12 equipos: el anfitrión del evento, el campeón mundial de 2018 y otros 10 equipos que serán los dos mejores de cada confederación y el líder de la cita intercontinental. Torneo intercontinental: Reunirá a las 12 mejores selecciones del ranking mundial, incluyendo a los países que no lograron su clasificación en el torneo anterior. Se disputará entre junio y julio. Campeonatos continentales: Los últimos cinco espacios olímpicos se entregarán a los campeones del foro continental perteneciente a cada una de las confederaciones.

ALGO QUE PUEDE INTERESARTE. La Unión Ciclista Internacional (UCI) podría instaurar a partir de 2020 un salario mínimo para las mujeres, que permitiría formar una división de categoría World Tour, como ya existe en el pelotón masculino. El mínimo para los varones ha sido fijado en 30.839 euros. (A.O.D.)