Cinco victorias consecutivas reafirman a Las Tunas como el mejor equipo en la segunda fase de la 58 Serie Nacional de Béisbol. Los Leñadores de Pablo Civil le repitieron este jueves la dosis del miércoles a Villa Clara, y le ganaron con marcador de 6-2. El duelo llegó empatado a la octava entrada pero los tuneros marcaron un racimo de cuatro carreras para concretar la victoria. Clave resultó el tubey con bases llenas de Rafael Viñales ante el relevista Jonder Martínez quien no tuvo una buena salida. El refuerzo matancero permitió las cuatro anotaciones decisivas en dos tercios de labor, y además concedió par de boletos y un pelotazo. El zurdo camagüeyano Dariel Góngora caminó toda la ruta con dos carreras, cinco hits, seis ponches y dos boletos. Fredy Asiel Álvarez fue un digno rival con una apertura de calidad al trabajar siete capítulos con par de carreras, siete ponches y una base por bolas. El mejor leñador a la ofensiva resultó el propio Viñales de 4-3 con dos tubeyes, dos anotadas y tres impulsadas. También se destacó Andrés Quiala de 4-2 con un triple, una anotada y dos remolcadas. Por Villa Clara, César Prieto y Leandro Turiño batearon dos indiscutibles respectivamente. Con esta victoria Las Tunas (18-8) alejó a Villa Clara (15-11) a tres juegos completos. La tropa de Pablo Civil no quiere perderse la fiesta de los play off. Sancti Spíritus igualó la subserie ante Industriales con victoria de 4-1. Gran trabajo para Yoen Socarrás quien solo permitió una anotación en siete innings de labor con seis ponches y un boleto. Yaniesqui Duardo trabajó como preparador en el octavo acto, y Jose Ángel García se apuntó su octavo salvamento (tercero con la casaca de los Gallos) al lanzar la novena entrada. Frederich Cepeda bateó de 3-2 con un jonrón , un doblete y par de carreras remolcadas. Orlando Acebey, Dayán García, Alberto Rodríguez y Geyser Cepeda también batearon dos inatrapables respectivamente. Los Gallos se afianzan en el tercer lugar con 14-12 mientras los azules se alejan a dos juegos del último pasaje a las semifinales con 11-15. En la jornada vespertina, Ciego de Ávila le ganó 4-3 a Holguín en un partido bien cerrado. Los Tigres llegaron con ventaja de tres carreras a la última entrada pero los Cachorros se revelaron ante los envíos de Miguel Lahera. Liomil González se anotó su octavo salvamento al dominar a Marnolkis Aguiar con las bases llenas en largo batazo al jardín derecho. Vladimir García ganó el juego con sólida labor en seis episodios en los que permitió una anotación y cuatro indiscutibles. Ulfrido García cargó con la derrota y solo pudo caminar cuatro innings. Ciego de Ávila se mantiene en cuarto puesto con balance parejo de 13-13 mientras Holguín permanece en el último lugar con 7-19 a seis juegos completos de puestos de clasificación. Lo mejor de la jornada: La gran faena desde el montículo del zurdo Dariel Góngora. Lo peor de la jornada: El relevo de Jonder Martínez. Por: Duanys Hernández Torres (duanysh@inder.cu) e n Jit