ME GUSTA mucho conversar de béisbol con Pablo Civil, mánager de los leñadores subcampeones de la Serie número 57. Cada vez que tengo la oportunidad me acerco para compartir criterios y así ocurrió en el fin de semana de las estrellas en Ciego de Ávila y en el Congreso Internacional AFIDE. Lógicamente departimos en un tono más distendido, por momentos transgrediendo la relación periodista-entrenador, pero siempre con responsabilidad. Nos referimos ambos a la selección de refuerzos, a sus primeras dos opciones (pidió a los torpederos Alexander Ayala y Jorge Enrique Alomá), y a los lanzadores que encontró por el camino. Comentó que su equipo tenía una necesidad urgente de cubrir la línea central (Alomá puede desempeñarse como el mejor segunda base que exista en el país) y que estaba seguro de que si dejaba pasar esas oportunidades para las rondas finales no llegarían ninguno de los dos. Pensé en su momento que no era acertada la decisión, pero después entendí en dos direcciones que además de llevarse a casa a una dupla cerrojo a la defensa, sumó a dos de los mejores bates del campeonato, un lujo que nadie pudo darse en la selección. Para ratificar sus decisiones solo hace falta revisar las estadísticas en el primer tercio de la segunda fase, Ayala y Alomá que han aportado en conjunto un average de 314 (41 hits en 129 turnos), ocho tubeyes, siete jonrones, 30 carreras impulsadas y 23 anotadas. Este accionar ha dado completamente la razón al timonel tunero, sin ponernos a debatir el hecho de que dejó sin torpedero TOP a varios equipos que tenían una necesidad urgente en esa posición. Esta es una de las jugadas maestras de la selección de refuerzos. En el área de los lanzadores pudo contar con los servicios del zurdo camagüeyano Dariel Góngora, desde mi punto de vista subvalorado sobremanera, el taponero derecho matancero Armando Dueñas (por la lesión del guantanamero Luis Castillo) y el derecho mayabequense Yadián Martínez. Sucede que tampoco le ha ido mal porque este trío compila siete triunfos y cuatro reveses. Lo que sí es una realidad es que los tuneros han ganado el doble de lo que pierden (10-5) en el primer tercio de la segunda fase, lo que se une a su privilegiada posición en el reordenamiento, para que nadie dude de su inclusión entre los cuatro grandes. Las Tunas debe ser un duro escollo para cualquier rival en los play off, algo así como una recta dura, bajita y pegada.