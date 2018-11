Por GIOVANNI MARTÍNEZ

La cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League finalizó este miércoles con una contundente goleada 5-0 del Real Madrid en suelo checo ante el Viktoria Plzen.

Con la notable baja de Varane y sin la profundidad de Carvajal y Marcelo, la última línea de los merengues ha recobrado la compostura, y desde el estreno del técnico argentino Santiago Solari no han permitido goles en tres partidos completos.

Esta aparente calma en la capital española puede conducir a que el nuevo entrenador permanezca por tiempo indefinido, –toda vez que arribó en calidad de interino– pues los resultados deben significar su continuidad al frente del combinado madridista.

Algunos hacían comparaciones entre Zidane y el argentino, pero lo cierto es que una cosa es jugar y otra, bien diferente, dirigir. Podemos poner varios ejemplos de ello, pero para no extendernos demasiado recordemos solamente a Mourinho, quien no levantó la orejona siendo DT de los merengues, pero sí consiguió otros títulos, y fuera de España se hizo de la Champions con dos clubes de diferentes ligas, Porto e Inter. Sin embargo, como jugador, el luso tiene un perfil tan bajo que no vale la pena ni argumentarlo en estas líneas.

Además de esta victoria merengue destacan otros resultados interesantes, como el 2-1 del Manchester United en casa de la Juventus y el abultado 6-0 del Manchester City sobre el Shakhtar.

De esta manera la Champions cerró su cuarta fecha y regresará a escena los próximos 27 y 28 de noviembre.